Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Top 10 xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 10/2026: Xe Nhật dẫn đầu

Sự kiện: Toyota Yaris Cross Toyota Innova Cross Mazda CX-5
XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên1 150 151 152 153154

Tháng 10/2026 ghi nhận cuộc đua sôi động trên thị trường ô tô Việt Nam với những biến động bất ngờ trong phân khúc xe xăng, dầu. Đáng chú ý, các dòng xe Nhật tiếp tục khẳng định thế lực áp đảo khi chiếm giữ những vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Top 10 xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 10/2026.

Top 10 xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 10/2026: Xe Nhật dẫn đầu - 1

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên1 150 151 152 153154
Đây là 5 mẫu sedan bán nhiều nhất tại Việt Nam tháng 9/2026
Đây là 5 mẫu sedan bán nhiều nhất tại Việt Nam tháng 9/2026

Toyota Vios dẫn đầu doanh số, Honda City bứt tốc mạnh mẽ bám đuổi sát nút đối thủ đồng hương.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Bảo Linh/VOV.VN ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/10/2026 12:30 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Toyota Yaris Cross Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN