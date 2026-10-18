Top 10 xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 10/2026: Xe Nhật dẫn đầu
Tháng 10/2026 ghi nhận cuộc đua sôi động trên thị trường ô tô Việt Nam với những biến động bất ngờ trong phân khúc xe xăng, dầu. Đáng chú ý, các dòng xe Nhật tiếp tục khẳng định thế lực áp đảo khi chiếm giữ những vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Top 10 xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 10/2026.
Toyota Vios dẫn đầu doanh số, Honda City bứt tốc mạnh mẽ bám đuổi sát nút đối thủ đồng hương.
Theo Bảo Linh/VOV.VN ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-14/10/2026 12:30 PM (GMT+7)