Theo kết quả được công bố chiều 25/11 trên trang thông tin của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam (VPA), biển số ô tô 99A-999.99 được chốt ở mức 15 tỷ 150 triệu đồng trong phiên đấu giá diễn ra lúc 15h cùng ngày. Mức giá này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi trước đó, biển số ngũ quý 9 của Bắc Ninh từng trải qua hai phiên đấu giá với những con số cao hơn đáng kể.

Cụ thể, trong lần đầu tiên được đưa lên sàn vào ngày 12/8/2025, biển số 99A-999.99 được trả giá 21,87 tỷ đồng. Đến ngày 11/11/2025, biển số này tiếp tục được đấu giá lần thứ hai. Mức giá trúng khi đó tăng lên 27,89 tỷ đồng, trở thành một trong những con số gây chú ý trên thị trường đấu giá biển số xe.

Tuy nhiên, cả hai người trúng đấu giá ở những phiên trước đều không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo quy định. Do đó, kết quả đấu giá bị hủy và biển số 99A-999.99 tiếp tục được đưa trở lại sàn.

So với mức giá gần 27,9 tỷ đồng ở lần đấu giá thứ hai, con số 15,15 tỷ đồng trong phiên thứ ba đã giảm khoảng 12,74 tỷ đồng, tương đương hơn 45%. Dù vậy, đây vẫn là mức giá rất cao đối với một biển số ô tô được đưa ra đấu giá.

Theo quy định, người trúng đấu giá biển số xe phải hoàn thành nghĩa vụ thanh toán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả. Nếu không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, kết quả đấu giá sẽ bị hủy theo quy định.

Không chỉ gây chú ý bởi trường hợp của biển số 99A-999.99, hoạt động đấu giá biển số phương tiện giao thông trong năm 2026 cũng ghi nhận nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong năm 2026, cơ quan chức năng đã tổ chức đấu giá thành công 150.000 biển số xe, gồm hơn 50.000 biển số ô tô và 100.000 biển số mô tô, xe gắn máy. Tổng số tiền thu về đạt 4.300 tỷ đồng và được nộp vào ngân sách nhà nước.

Trong nhóm biển số ô tô có mức giá trúng cao nhất năm 2026 và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, biển số 30B-999.99 dẫn đầu với 6,185 tỷ đồng. Xếp sau lần lượt là 51L-999.99 với 4,825 tỷ đồng, 30C-999.99 với 4,505 tỷ đồng, 65A-888.88 với 4,2 tỷ đồng và 51B-999.99 với 4,055 tỷ đồng.

Tính từ phiên đấu giá đầu tiên được tổ chức vào tháng 9/2023 đến nay, hoạt động đấu giá biển số xe trên cả nước đã mang về tổng cộng khoảng 12.500 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Đây là nguồn thu đáng kể sau hơn 3 năm triển khai hình thức đấu giá biển số phương tiện giao thông.