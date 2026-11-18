Từ đầu tháng 11/2026, các trạm sạc xe điện tại Việt Nam chính thức áp dụng biểu giá bán lẻ điện riêng, thay cho cách tính theo nhóm khách hàng kinh doanh trước đây. Mức giá mới cao nhất là 4.212 đồng/kWh, thấp hơn đáng kể so với mức 5.422 đồng/kWh trước đó. Thay đổi này được kỳ vọng giúp giảm chi phí đầu vào cho các đơn vị vận hành, qua đó mở ra khả năng điều chỉnh giá sạc đối với người dùng.

Theo Quyết định 2892 của Bộ Công Thương, điện phục vụ hoạt động sạc xe điện đã được đưa vào một nhóm giá bán lẻ riêng. Thay vì áp dụng chung biểu giá điện kinh doanh như trước, các đơn vị cung cấp dịch vụ sạc sẽ tính chi phí theo hai cấp điện áp, kết hợp với ba khung giờ sử dụng điện.

Giá điện sạc xe điện cao nhất giảm hơn 1.200 đồng/kWh

Với các trạm sạc đấu nối ở cấp điện áp trung áp trở lên, tức trên 1 kV, giá điện thấp nhất là 1.534 đồng/kWh vào giờ thấp điểm. Trong khung giờ thông thường, mức giá được áp dụng là 2.549 đồng/kWh, còn giờ cao điểm tăng lên 3.758 đồng/kWh.

Đối với hệ thống sử dụng điện hạ áp, mức giá tương ứng lần lượt là 1.620 đồng/kWh, 2.700 đồng/kWh và 4.212 đồng/kWh. Như vậy, mức giá cao nhất trong biểu giá mới thấp hơn 1.210 đồng/kWh so với mức 5.422 đồng/kWh từng áp dụng theo biểu giá điện kinh doanh. Ở chiều ngược lại, giá thấp nhất cũng giảm từ 1.609 đồng xuống 1.534 đồng/kWh.

Khung giờ sử dụng điện tiếp tục là yếu tố quyết định chi phí sạc. Theo quy định, giờ thấp điểm kéo dài từ 0h đến 6h hằng ngày. Giờ cao điểm được tính từ 17h30 đến 22h30, từ thứ Hai đến thứ Bảy. Riêng ngày Chủ nhật không áp dụng khung giờ cao điểm; những khoảng thời gian còn lại được tính theo giá giờ bình thường.

Sự chênh lệch giữa hai nhóm giá chủ yếu xuất phát từ cấp điện áp tại điểm đấu nối. Các trạm sạc công suất lớn có thể lựa chọn đấu nối trung áp, nhưng phải đầu tư thêm trạm biến áp và hệ thống hạ tầng liên quan.

Trong khi đó, những điểm sạc quy mô nhỏ thường sử dụng điện hạ áp, tận dụng hạ tầng lưới điện sẵn có nên chịu mức giá bán lẻ cao hơn. Cần lưu ý, biểu giá cũ được chia thành ba nhóm cấp điện áp, trong khi quy định mới chỉ còn hai nhóm. Vì vậy, việc so sánh trực tiếp từng mức giá giữa hai biểu giá không hoàn toàn tương đồng.

Sạc đầy pin 60 kWh có thể giảm hơn 70.000 đồng

Việc hình thành biểu giá riêng cho hoạt động sạc xe điện có thể tạo ra thay đổi đáng kể đối với chi phí vận hành các trạm sạc công cộng. Tuy nhiên, người sử dụng xe điện chưa chắc được hưởng mức giảm tương ứng ngay lập tức, bởi giá bán dịch vụ còn phụ thuộc vào chính sách kinh doanh của từng đơn vị.

Để hình dung mức chênh lệch, có thể lấy bộ pin dung lượng 60 kWh làm ví dụ. Nếu tính theo mức giá điện cao nhất của biểu giá cũ, chi phí năng lượng để nạp đầy bộ pin này vào khoảng 325.320 đồng. Với mức giá mới 4.212 đồng/kWh, khoản tiền tương ứng giảm xuống còn 252.720 đồng. Như vậy, chênh lệch giữa hai cách tính vào khoảng 72.600 đồng cho mỗi lần nạp đủ 60 kWh.

Đây là phép tính dựa trên giá bán lẻ điện, chưa bao gồm các khoản chi phí khác trong hoạt động kinh doanh dịch vụ sạc. Trên thực tế, số tiền khách hàng phải thanh toán còn phụ thuộc vào đơn giá do nhà cung cấp công bố, hiệu suất sạc và lượng điện thực tế được nạp vào pin.

Việc áp dụng giá điện theo thời gian sử dụng cũng tạo điều kiện để các đơn vị kinh doanh xây dựng chương trình khuyến mại nhằm khuyến khích khách hàng sạc vào ban đêm.

Trước đây, Charge+ Việt Nam từng triển khai mức ưu đãi 20% đối với dịch vụ sạc nhanh DC tại một số địa điểm. Khách hàng sạc trong khoảng 22h hôm trước đến 9h sáng hôm sau được áp dụng đơn giá 6.400 đồng/kWh, thay vì mức thông thường 8.000 đồng/kWh.

Đơn vị vận hành trạm sạc có thêm dư địa giảm chi phí

Không chỉ tác động đến người sở hữu ô tô điện, biểu giá mới còn ảnh hưởng trực tiếp đến bài toán kinh doanh của các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng sạc. Trước đây, điện năng mua vào là một trong những khoản chi phí quan trọng đối với đơn vị khai thác trạm sạc. Việc chuyển sang biểu giá dành riêng cho hoạt động này có thể giúp một số doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, đặc biệt tại những điểm sạc có khả năng tối ưu thời gian sử dụng điện.

Khoản tiết kiệm này có thể được sử dụng để cải thiện hiệu quả kinh doanh, đầu tư thêm thiết bị hoặc điều chỉnh giá dịch vụ nhằm thu hút khách hàng. Tuy nhiên, mức giảm cụ thể sẽ tùy thuộc vào quy mô trạm sạc, phương án đấu nối điện, chi phí mặt bằng, bảo trì và chiến lược khai thác của từng nhà cung cấp.

Trong trường hợp các doanh nghiệp chuyển một phần lợi ích từ giá điện mới sang khách hàng, người dùng xe điện sẽ được hưởng lợi thông qua chi phí sạc thấp hơn. Ngược lại, nếu đơn vị vận hành vẫn duy trì giá dịch vụ cũ, tác động trước mắt chủ yếu nằm ở việc cải thiện biên lợi nhuận.

Về dài hạn, chi phí điện đầu vào hợp lý hơn có thể tạo thêm động lực cho các doanh nghiệp mở rộng mạng lưới sạc công cộng. Đây là yếu tố quan trọng khi số lượng ô tô điện lưu thông tại Việt Nam ngày càng tăng, kéo theo nhu cầu về hạ tầng nạp năng lượng.

Dù vậy, biểu giá bán lẻ điện mới chưa đồng nghĩa giá sạc tại tất cả các trạm sẽ lập tức giảm. Mức phí thực tế mà người dùng phải trả vẫn do từng đơn vị cung cấp dịch vụ quyết định. Hiệu quả của chính sách vì thế sẽ phụ thuộc vào mức độ điều chỉnh giá từ các nhà khai thác cũng như khả năng mở rộng hạ tầng sạc trong thời gian tới.