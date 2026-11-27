Dù thị trường xe máy đang chứng kiến xu hướng chuyển dịch sang phương tiện chạy điện, các dòng xe máy xăng vẫn giữ được sức hút nhờ tính cơ động và khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng. Trong đó, Yamaha Sirius tiếp tục là lựa chọn đáng chú ý ở phân khúc xe số giá rẻ, phù hợp với những khách hàng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày với chi phí hợp lý.

Sở hữu thiết kế thể thao, kiểu dáng gọn nhẹ và phù hợp với vóc dáng người Việt, Sirius hướng đến nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Bên cạnh đó, mẫu xe còn có nhiều tùy chọn màu sắc, giúp người mua dễ dàng lựa chọn phiên bản theo sở thích cá nhân.

Hiện Yamaha Sirius được phân phối trên thị trường với hai phiên bản động cơ, gồm Sirius 110 và Sirius FI.

Yamaha Sirius 110: Sử dụng động cơ xy-lanh đơn, dung tích 110,3cc, làm mát bằng không khí và trang bị hệ thống cung cấp nhiên liệu bằng chế hòa khí. Động cơ sản sinh công suất tối đa 5,9 kW tại 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 9,0 Nm tại 5.000 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo công bố đạt 2,08 lít/100 km.

Yamaha Sirius FI: Được trang bị động cơ xy-lanh đơn, dung tích 113,7cc, làm mát bằng không khí và sử dụng hệ thống phun xăng điện tử. Động cơ cho công suất tối đa 6,4 kW tại 7.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm tại 5.500 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo công bố là 1,65 lít/100 km.

Cả hai phiên bản đều có nhiều tùy chọn về trang bị, bao gồm vành đúc hoặc vành nan hoa, phanh đĩa hoặc phanh cơ. Sự đa dạng này giúp Yamaha Sirius đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng cũng như khả năng tài chính của từng nhóm khách hàng.

Theo khảo sát tại các đại lý, giá bán thực tế của Yamaha Sirius trong tháng 11/2026 hiện có sự chênh lệch so với giá niêm yết của hãng. Chi tiết giá bán từng phiên bản được cập nhật trong bảng dưới đây.

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) Mức chênh lệch (VND) Sirius 110 phanh cơ 19,637,000 24,000,000 4,363,000 Sirius 110 phanh đĩa 22,386,000 28,000,000 5,614,000 Sirius 110 vành đúc RC 22,975,000 29,000,000 6,025,000 Sirius FI phanh cơ 21,699,000 26,000,000 4,301,000 Sirius FI phanh đĩa 23,662,000 31,000,000 7,338,000 Sirius FI vành đúc 24,840,000 32,000,000 7,160,000

Lưu ý: Bảng giá mang tính chất tham khảo. Giá bán thực tế có thể thay đổi tùy theo chính sách kinh doanh và chương trình ưu đãi của từng đại lý.