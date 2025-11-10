Đây là hình ảnh rõ nét hơn về khoang nội thất VinFast EC Van

Theo thông tin từ nhân viên bán hàng, đây chưa phải phiên bản thương mại chính thức, nhưng thiết kế đã gần như hoàn thiện, phản ánh chính xác mẫu xe sắp ra mắt.

Chiếc VinFast EC Van được đưa về đại lý

Qua hình ảnh lan truyền, VinFast EC Van thể hiện kiểu dáng nhỏ gọn, tối ưu cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong đô thị. Khoang lái được thiết kế đơn giản, thực dụng với ghế nỉ, vật liệu cơ bản, ốp cửa trơn và không có thảm sàn hay bệ tỳ tay trung tâm, tạo không gian rộng rãi giữa hai ghế trước.

Nội thất xe có thiết kế tương đối đơn giản

Vô-lăng hai chấu và cần số dạng gạt phía sau tay lái giống hệt mẫu VinFast VF 3, cho thấy hai mẫu xe chia sẻ nền tảng và nhiều linh kiện nội thất. Khu vực trung tâm tap-lô được bố trí đầu radio, các phím chức năng, cửa gió điều hòa và núm chỉnh cơ học, với thiết kế phân tầng giúp tăng thêm không gian để đồ tiện dụng.

Một nâng cấp đáng chú ý so với các bản thử nghiệm trước là hệ thống kính điện hai bên, thay cho cơ cấu quay tay. Hai nút bấm có biểu tượng cửa sổ trên cụm điều khiển trung tâm xác nhận tính năng này, nâng cao tiện nghi và phù hợp với tiêu chuẩn xe thương mại hiện đại.

Cửa xe thực tế đã không còn tay quay nâng hạ kính

Kích thước tổng thể của VinFast EC Van là dài 3.767 mm, rộng 1.680 mm, cao 1.790 mm, chiều dài cơ sở 2.520 mm. Khoang chứa hàng phía sau rộng khoảng 2.600 lít, tải trọng tối đa khoảng 600 kg, phù hợp với các hộ kinh doanh, tiểu thương hoặc doanh nghiệp giao hàng nhỏ.

VinFast EC Van hướng đến nhóm khách hàng là các hộ kinh doanh, tiểu thương hoặc doanh nghiệp giao hàng nhỏ.

Xe trang bị pin dung lượng 17 kWh, cho phạm vi di chuyển khoảng 150 km mỗi lần sạc, tốc độ tối đa 75 km/h, đáp ứng nhu cầu di chuyển ngắn trong đô thị.

VinFast EC Van có giá bán lẻ đề xuất 285 triệu đồng và được miễn phí sạc tại các trạm V-Green đến năm 2027, theo chính sách của hãng xe Việt

VinFast EC Van có giá bán niêm yết 285 triệu đồng, thuộc nhóm ô tô điện rẻ nhất thị trường hiện nay. Với chi phí sở hữu thấp, mẫu xe nhắm đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đơn vị logistics và hộ kinh doanh cá thể cần phương tiện vận tải cơ động, tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

Ảnh: MXH