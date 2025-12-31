Đây là nút giao thông từng có 700 lượt vượt đèn đỏ/ngày, giờ “sạch” vi phạm

Là một trong những nút giao đầu tiên tại nội thành Hà Nội được thí điểm đưa camera AI vào vận hành trong việc phát hiện lỗi vi phạm giao thông, nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi được chú ý bởi ghi nhận nhiều lượt vi phạm mỗi ngày, thậm chí, có những ngày nút giao này ghi nhận tới 703 lượt phương tiện vượt đèn đỏ.

Tuy nhiên, theo thông tin vừa được Cục Cảnh sát giao thông công bố, trong ngày 30/12 (từ 12h00’ ngày 29/12/2025 đến 12h00’ ngày 30/12/2025) camera AI tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán chi đã không phát hiện trường hợp vi phạm giao thông nào bị phạt nguội.

Đây được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy ý thức chấp hành luật giao thông của người dân đã được cải thiện rõ rệt, ngay cả khi không có lực lượng Cảnh sát giao thông trực tiếp làm nhiệm vụ.

Người dân nghiêm chỉnh chấp hành tín hiệu đèn giao thông dù vào ban đêm (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông).

Hiện nay, Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội đang kết nối và quản lý 1.837 camera AI đã đi vào vận hành, phục vụ công tác điều tiết giao thông và phát hiện vi phạm. Theo công bố ngày 29/12, Phòng Cảnh sát giao thông đã hoàn thiện hồ sơ và gửi 545 thông báo vi phạm đến các chủ phương tiện có hành vi vi phạm được hệ thống camera AI ghi nhận.

Trong số các trường hợp bị phạt nguội, phần lớn là xe máy với hai lỗi phổ biến gồm vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm. Cụ thể, hành vi vượt đèn đỏ bị phạt từ 4–6 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe; còn lỗi không đội mũ bảo hiểm bị xử phạt từ 400.000–600.000 đồng.