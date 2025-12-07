Ảnh thực tế VinFast EC Van bản thương mại, sẵn sàng để bàn giao

Sau thời gian thử nghiệm trên đường phố, VinFast EC Van bản thương mại đã sẵn sàng bàn giao cho những khách hàng đặt cọc sớm. Những chiếc xe đầu tiên nằm trong lô dành cho Xanh SM sẽ được đưa vào khai thác như taxi tải điện.

VinFast EC Van có giá bán lẻ đề xuất là 285 triệu đồng

Thuộc nhóm xe chở hàng cỡ nhỏ, EC Van được thiết kế với vóc dáng gọn gàng nhưng có khoang hàng lớn. Kích thước dài 3.767 mm, rộng 1.680 mm và cao 1.790 mm giúp xe xoay trở linh hoạt như một mẫu hạng A, trong khi bán kính quay đầu 5,1 m tối ưu khả năng di chuyển trong phố đông.

Ngoại hình vuông vức giữ nguyên so với các bản chạy thử, nổi bật bởi dải crôm tạo hình cánh chim ôm logo “V”. Đèn chiếu sáng halogen, không có đèn sương mù nhưng phần cản trước vẫn chừa hai vị trí để lắp thêm khi cần. Gương chiếu hậu chỉnh cơ, tay nắm cửa ngoài chuyển sang loại lẫy giật để tiện thao tác. Ở phía sau, cụm đèn hậu được tinh chỉnh nhẹ so với thiết kế 3D, đi kèm bộ mâm sắt 14 inch sơn đen và lốp 175/80R14 sản xuất trong nước.

EC Van là mẫu xe chở hàng đầu tiên của VinFast

Khoang hàng mở kiểu vỏ sò từ phía sau, có đèn chiếu sáng và dung tích tới 2.600 lít. Tải trọng thực tế đạt khoảng 600–650 kg, cao hơn mức công bố ban đầu. Một phiên bản cửa trượt ngang đang được VinFast cân nhắc bổ sung để tăng tính tiện dụng cho việc giao hàng trong ngõ nhỏ.

Nội thất hai chỗ ngồi được giữ ở mức tối giản, dùng vật liệu nhựa cơ bản và ghế nỉ. Hàng ghế trước không có bệ phân cách, cho phép người lái di chuyển sang ghế phụ dễ dàng khi thao tác ở khu vực chật hẹp. Kính cửa đã chuyển sang loại chỉnh điện, điều khiển bằng hai nút gạt đặt dưới radio.

Khoang nội thất của VinFast EC Van tương đối tối giản

Táp-lô thiết kế phân tầng, cụm đồng hồ phía sau vô-lăng hiển thị các thông tin cần thiết như tốc độ, pin và mức tiêu hao điện. Vô-lăng hai chấu giống VF 3, không có phím chức năng, đi kèm cần chuyển số đặt phía sau. Điều hòa chỉnh cơ dạng núm xoay, kèm một hộc để đồ và cổng tẩu 12–24V. Xe sử dụng phanh cơ truyền thống, chìa khóa cơ và hệ thống radio đơn giản.

VinFast EC Van trang bị động cơ điện công suất 40 mã lực và mô-men xoắn 110 Nm, cho tốc độ tối đa 75 km/h, phù hợp thuần túy cho nhu cầu giao hàng trong đô thị. Pin dung lượng khoảng 18 kWh cho quãng đường 150–175 km tùy điều kiện. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC, nhận tối đa 19–24 kW tùy từng nguồn, cho phép nạp 10–70% trong khoảng 42 phút. Ngoài ra, khách hàng có thể sử dụng bộ sạc di động 3 kW để sạc tại nhà.

Trước khi EC Van xuất hiện, phân khúc xe chở hàng đô thị từng được dẫn dắt bởi Suzuki Blind Van (“Su cóc”). Mẫu xe xăng nhỏ gọn này đã dừng bán từ năm 2022 do không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải, nhưng vẫn xuất hiện trên thị trường xe cũ. So với đối thủ tiền nhiệm, EC Van có lợi thế chi phí vận hành thấp, đặc biệt khi hệ thống trạm sạc V-Green đang miễn phí tới hết tháng 6/2027; đồng thời chi phí bảo dưỡng cũng rẻ hơn đáng kể so với xe xăng cùng phân khúc.

Với mức giá dễ tiếp cận, khả năng chở hàng lớn và vận hành tiết kiệm, VinFast EC Van đang trở thành lựa chọn đáng chú ý cho hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nhỏ và các đơn vị giao vận nội đô muốn chuyển sang phương tiện thân thiện với môi trường.