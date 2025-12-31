Lộ diện những hãng bán nhiều ô tô nhất Việt Nam năm 2025

Dù chưa công bố doanh số tháng 12 nhưng những thương hiệu ô tô ăn khách nhất thị trường Việt năm 2025 đã dần lộ diện. Theo đó, VinFast, Toyota và Hyundai là những cái tên dẫn đầu.

VinFast

Sau 11 tháng đã qua của năm 2025, hãng xe Việt Nam đã bàn giao tổng cộng 147.450 ô tô điện đến tay khách hàng trong nước. Con số này nhiều gấp 2-3 lần so với các hãng xếp sau.

Với cách biệt khổng lồ này, VinFast coi như đã cầm chắc danh hiệu thương hiệu ô tô bán chạy nhất năm 2025. Hãng xe Việt Nam cũng đứng nhất toàn thị trường vào năm ngoái với tổng doanh số hơn 87.000 xe.

VinFast VF 3 và VF 5 đang là hai mẫu xe bán chạy nhất năm 2025.

Với doanh số áp đảo so với các đối thủ, VinFast dĩ nhiên cũng nắm giữ nhiều vị trí trong top mẫu xe bán chạy nhất. Cụ thể, ba mẫu xe tiêu thụ tốt nhất từ đầu năm đều là xe VinFast, bao gồm VF 3 (40.660 xe), VF 5 (38.478 xe) và VF 6 (19.750 xe).

Toyota

Ở nhóm xe động cơ đốt trong truyền thống, Toyota tiếp tục là cái tên được đông đảo người dùng Việt chọn mua nhiều nhất trong năm 2025. Cộng dồn số liệu 11 tháng của năm 2025, hãng xe Nhật này đã bán được tổng cộng 63.625 ô tô các loại, tăng 10% so với cùng kỳ 2024.

Toyota có ưu thế với danh mục sản phẩm khá đa dạng, nhiều mẫu xe hybrid hợp thị hiếu đồng thời hãng cũng liên tục triển khai các chương trình ưu đãi để thu hút khách hàng.

Những mẫu xe đóng góp nhiều nhất vào doanh số chung của Toyota trong năm 2025 gồm có Yaris Cross (13.208 chiếc), Vios (11.452 xe), Corolla Cross (8.169 xe) cùng bộ đôi MPV Veloz Cross (7.036 xe) và Innova Cross (6.975 xe).

Hyundai

Tính đến hết tháng 11/2025, Hyundai Thành Công đã bán được tổng cộng 46.525 chiếc ô tô tại Việt Nam, giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này bao gồm 34.861 xe du lịch và 11.664 xe thương mại.

Mặc dù đi xuống so với năm ngoái nhưng tổng doanh số của Hyundai vẫn thuộc top đầu tại Việt Nam. Trong đó, nhóm SUV đang là chủ lực của hãng xe Hàn Quốc.

Mẫu SUV Tucson trở thành chủ lực doanh số của Hyundai tại Việt Nam.

Cụ thể, hai sản phẩm đóng góp lớn vào doanh số của Hyundai Thành Công từ đầu năm là Tucson (7.842 chiếc) và Creta (7.350 chiếc), chiếm 33% tổng lượng xe bán ra của hãng. Ngoài ra, mẫu sedan Accent cũng bán được 6.300 xe trong khi SUV cao cấp Palisade đã bàn giao hơn 1.000 chiếc.

Ford

Bám sát Hyundai trong danh sách thương hiệu ô tô bán chạy nhất năm là Ford với doanh số lũy kế từ đầu năm đạt 44.307 xe, tăng 14%. Kết quả này ấn tượng hơn khi xét việc Ford chỉ kinh doanh 6 mẫu xe tại thị trường Việt Nam.

Trong đó có hai mẫu gần như luôn dẫn đầu phân khúc của mình là Ford Ranger và Everest. Bộ đôi này đã bán được tổng cộng 27.702 chiếc từ đầu năm, chiếm khoảng 2/3 tổng doanh số của Ford tại Việt Nam.

Ford Ranger và Everest không có đối thủ ở phân khúc của mình.

Ngoài ra, Ford Territory cũng có một năm kinh doanh tốt với 11.124 xe bán ra từ đầu năm. Trong năm 2025, mẫu SUV này liên tục bám đuổi và gây áp lực lên mẫu Mazda CX-5 ở phân khúc xe gầm cao hạng C, thậm chí có tháng còn bán vượt đối thủ.

Mitsubishi

Đứng vị trí thứ 5 trong danh sách thương hiệu ô tô bán chạy nhất năm là Mitsubishi với doanh số lũy kế 35.147 xe. Con số này giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hai mẫu xe có đóng góp lớn vào kết quả bán hàng của hãng xe Nhật tiếp tục là Xpander và Xforce, doanh số lần lượt là 17.316 và 12.091 chiếc. Trong đó, Xpander đang cạnh tranh gắt gao với Ford Ranger cho ngôi vương ô tô động cơ đốt trong bán chạy nhất Việt Nam năm 2025.

Xpander tiếp tục là đầu tàu dẫn doanh số cho Mitsubishi Việt Nam.

Mới đây nhất, Mitsubishi đã ra mắt dòng xe Destinator hoàn toàn mới và đã thu về phản hồi tích cực từ thị trường với 2.000 đơn đặt hàng trong tuần đầu mở bán. Mẫu SUV cỡ C cho thấy tiềm năng lớn để trở thành trụ cột mới của hãng xe Nhật trong năm 2026 bên cạnh Xpander và Xforce.