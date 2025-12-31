BMW đăng ký ốc độc quyền để chặn việc sửa xe ở bên ngoài

BMW vừa gây tranh cãi khi đăng ký bằng sáng chế ốc vít hình logo độc quyền, khiến việc tự sửa chữa xe tại nhà có thể trở nên bất khả thi trong tương lai. Trong khi ngành công nghiệp ô tô đang chứng kiến những nỗ lực làm đơn giản hóa việc bảo trì, BMW lại chọn một lối đi riêng đầy tranh cãi.

Một bằng sáng chế mới đây của hãng xe Đức đã hé lộ loại đầu ốc vít có hình dáng mô phỏng logo thương hiệu, một chi tiết tưởng chừng nhỏ nhưng lại có thể thay đổi hoàn toàn thói quen chăm sóc xe của hàng triệu chủ sở hữu trên toàn thế giới.

Bằng sáng chế được BMW nộp vào giữa năm 2024 và vừa được công bố rộng rãi vào tháng 12/2025. Thay vì sử dụng các dạng đầu ốc phổ biến như lục giác hay hoa thị, loại vít mới này có kết cấu chia làm 4 phần đối xứng, mô phỏng biểu tượng cánh quạt xanh trắng đặc trưng của hãng.

Với thiết kế 2 phần lõm và 2 phần nhô, cấu trúc này đòi hỏi một loại tua vít chuyên dụng hoàn toàn mới để có thể vặn mở. Dù mang lại vẻ thẩm mỹ cao cấp cho khoang động cơ hoặc nội thất, nhưng về mặt kỹ thuật, nó được coi là một khóa bảo vệ ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài.

Động thái này của BMW đi ngược lại hoàn toàn với xu hướng của đối thủ đồng hương Mercedes-Benz, vốn đang cố gắng giảm độ phức tạp khi sửa chữa đèn pha từ dùng keo sang ốc vít thông thường. Việc BMW tung ra loại ốc vít lạ khiến giới thợ máy và cộng đồng yêu xe lo ngại về quyền được tự sửa chữa (Right to Repair).

Nếu loại ốc này được đưa vào sản xuất đại trà, các bộ dụng cụ tiêu chuẩn hiện nay sẽ trở nên vô dụng. Chủ xe sẽ đứng trước hai lựa chọn: hoặc phải đầu tư thêm bộ dụng cụ độc quyền đắt đỏ, hoặc buộc phải đưa xe đến các đại lý chính hãng ngay cả với những lỗi nhỏ nhất.

Ngay sau khi thông tin về bằng sáng chế được đăng tải, các diễn đàn lớn đã bùng nổ những luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng đây là chiêu trò nhằm độc quyền dịch vụ bảo dưỡng, đẩy chi phí vận hành xe lên cao.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến lạc quan hơn khi tin rằng các nhà cung cấp phụ tùng hậu mãi sẽ sớm tung ra các bản sao của đầu tua vít này. Thậm chí, một số người dùng còn đùa rằng các phiên bản giá rẻ có thể sẽ xuất hiện trên các trang thương mại điện tử trước khi chiếc xe đầu tiên sử dụng loại ốc này lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất.

Dù bằng sáng chế đã được công bố, việc BMW có thực sự áp dụng loại ốc vít logo lên các dòng xe thương mại hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Thực tế, các hãng xe thường đăng ký rất nhiều ý tưởng để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nhưng không phải tất cả đều trở thành hiện thực.

Tuy nhiên, sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc ô tô hiện đại đang ngày càng khó tiếp cận. Trong kỷ nguyên xe điện và phần mềm hóa, ranh giới giữa một người chủ sở hữu và một người "thuê xe dài hạn" đang dần mờ đi khi mọi thao tác can thiệp vào xe đều cần đến sự cho phép và công cụ từ nhà sản xuất.