Đây là ảnh thực tế mẫu xe tải điện VinFast EC Van

Những hình ảnh về dòng xe điện chở hàng cỡ nhỏ VinFast EC Van bản thương mại xuất hiện tại nhà máy của hãng đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Sự xuất hiện này đang nhận được sự quan tâm lớn, hé lộ chi tiết thông số của mẫu xe tải điện đô thị này.

VinFast EC Van (viết tắt của E-City Van - xe tải điện đô thị) có thiết kế nhỏ gọn, với kích thước các chiều dài x rộng x cao lần lượt là 3.767 x 1.680 x 1.790 (mm) và chiều dài cơ sở 2.520 mm. Kích thước này giúp xe phù hợp với mọi không gian và điều kiện đường sá từ thành thị đến nông thôn. Xe có thiết kế khoang lái 2 chỗ ngồi cùng khoang hành lý phía sau với dung tích chứa hàng lên tới 2.600L, cho phép tải trọng trên 600 kg.

Hình ảnh mới nhất của chiếc VinFast EC Van

Đây là mẫu xe tải điện đầu tiên của VinFast

Về khả năng vận hành, xe được trang bị một động cơ điện có công suất tối đa 30kW, tạo ra mô-men xoắn cực đại 110Nm và đạt tốc độ tối đa 75km/h. Bộ pin có dung lượng khả dụng 17kWh cho phép xe di chuyển quãng đường 150km sau mỗi lần sạc đầy.

VinFast EC Van hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa 19,4kW, cho phép sạc từ 10% lên 70% pin chỉ trong vòng 42 phút. Khách hàng cũng có thể tùy chọn mua bộ sạc di động 3kW để sạc pin cho xe qua đêm tại nhà. Để đảm bảo an toàn, VinFast EC Van được trang bị hệ thống phanh đĩa trước và phanh tang trống sau. Các công nghệ hỗ trợ bao gồm chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), kiểm soát lực kéo (TCS) và đèn báo nguy hiểm khi phanh khẩn cấp (ESS).

VinFast EC Van có giá bán chính thức là 285 triệu đồng, đã bao gồm pin. Xe được áp dụng chính sách bảo hành chính hãng 5 năm hoặc 130.000 km cho xe và 7 năm hoặc 160.000 km cho pin, tùy điều kiện nào đến trước. Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn, VinFast cũng sẽ cung cấp cho khách hàng một gói trang bị tùy chọn trị giá 20 triệu đồng để nâng cấp thêm một số tiện nghi theo nhu cầu.