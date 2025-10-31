Lộ ảnh VinFast EC Van bản thương mại tại nhà máy, thiết kế thực tế gây bất ngờ

Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền loạt ảnh được cho là VinFast EC Van bản thương mại xuất hiện tại nhà máy của hãng. Đây là lần hiếm hoi mẫu xe tải điện cỡ nhỏ này lộ diện hoàn chỉnh, đặc biệt là phần khoang chở hàng phía sau, thu hút sự chú ý lớn từ giới mộ điệu.

Theo hình ảnh ghi lại, VinFast EC Van bản thương mại có khoang hàng kín hoàn toàn, không trang bị cửa lùa hay cửa sổ bên hông. Không gian chứa đồ phía sau rộng rãi, hướng đến tính thực dụng tối đa. Một số chi tiết cho thấy đây có thể là phiên bản thử nghiệm gần sát sản xuất, khi phần hoàn thiện nội thất vẫn còn đơn giản, chưa được trau chuốt như bản thương mại cuối cùng.

So với các hình ảnh đồ họa từng công bố, bản thực tế của VinFast EC Van có nhiều thay đổi rõ rệt. Đèn hậu được làm lại với hai ô đèn trắng lớn thay cho dải LED mảnh, tay nắm cửa chuyển sang dạng giật lẫy phổ biến trên xe giao hàng, giúp thao tác nhanh và thuận tiện hơn. Cổng sạc đặt phía sau bên phụ, tương tự mẫu VF e34, thay vì ở đầu xe như nhiều dòng VinFast khác.

Khoang lái vẫn giữ phong cách tối giản, gồm vô-lăng hai chấu tương tự VF 3, màn hình điện tử nhỏ sau tay lái và cửa sổ quay tay. Thiết kế này cho thấy định hướng rõ rệt của VinFast trong việc tối ưu chi phí và tập trung vào nhu cầu vận chuyển đô thị.

Việc bản thương mại EC Van xuất hiện không ngụy trang tại nhà máy cho thấy VinFast gần như đã hoàn tất quá trình thử nghiệm và sẵn sàng đưa xe vào sản xuất hàng loạt. Với mức giá dự kiến 285 triệu đồng (kèm pin), EC Van hứa hẹn trở thành mẫu ô tô điện rẻ nhất Việt Nam, nhắm tới doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và đơn vị logistics cần phương tiện vận tải gọn nhẹ, tiết kiệm và thân thiện môi trường.

Sự rò rỉ lần này được xem là bước hé lộ quan trọng, đánh dấu giai đoạn chuẩn bị thương mại hóa dòng xe điện chuyên dụng đầu tiên của VinFast tại thị trường trong nước.

Ảnh: MXH