Xe máy điện giá rẻ gây sốt với trang bị hiện đại, đi tới trăm km mỗi lần sạc

EZI TS1 là dòng xe máy điện của thương hiệu Keeway vừa được bán ra tại thị trường Malaysia. Hướng tới nhu cầu di chuyển hàng ngày của người dân đô thị, xe gây ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn cùng nhiều trang bị hiện đại đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Xe sử dụng lối thiết kế nhỏ gọn đặc trưng với những đường nét bo cong mềm mại. Cùng với chiều cao yên chỉ 755mm, xe phù hợp với thể trạng của người dùng Đông Nam Á, thuận tiện để có thể dễ dàng di chuyển trên đường phố đông đúc.

EZI TS1 được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng công nghệ LED đảm bảo đủ cường độ sáng khi di chuyển trong điều kiện thiếu sáng, đồng thời bền bỉ và tiết kiệm năng lượng hơn Xe cũng được trang bị màn hình kỹ thuật số 7 inch hiển thị đầy đủ các thông số giúp người lái kiểm soát tình trạng xe dễ dàng hơn. EZI TS1 cũng được trang bị chìa khóa thông minh giúp tăng tính an toàn và đưa tới các trải nghiệm sử dụng hiện đại hơn cho người sử dụng.

Mẫu xe máy điện này được nhà sản xuất trang bị động cơ điện 2 kW loại gắn trực tiếp vào bánh sau. Theo thông tin được nhà sản xuất cung cấp, xe có thể đạt tốc độ tối đa là 65 km/h, nhờ đó đảm bảo khả năng vận hành linh hoạt. Đồng thời, xe cũng được trang bị pin 72V dung lượng 32 Ah, giúp xe đạt quãng đường di chuyển lên đến 100 km sau mỗi lần sạc đầy. Thời gian sạc từ 0 đến 100% vào khoảng 8 giờ 30 phút.

Hướng tới nhu cầu di chuyển trong đô thị, TS1 được trang bị phanh đĩa thủy lực cho cả bánh trước và bánh sau, đi kèm hệ thống phanh kết hợp CBS giúp phân bổ lực phanh hợp lý giữa hai bánh. Xe sử dụng bộ vành 12 inch cho cả trước và sau, với thông số lốp 90/90 ở bánh trước và 100/80 ở bánh sau.

Các tiện ích hỗ trợ người lái trên EZI TS1 bao gồm hai hộc chứa đồ phía trước, khoang chứa đồ dưới yên và ba chế độ lái khác nhau. Xe còn được trang bị chức năng kiểm soát hành trình (cruise control) và tính năng hỗ trợ dắt xe Walk Assist ở chế độ E, giúp thao tác dễ dàng hơn trong không gian hẹp hoặc khi di chuyển chậm.

Tại thị trường Malaysia, xe máy điện EZI TS1 được bán chính hãng với mức giá 4288 ringgit - khoảng 27,8 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.