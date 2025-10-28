Xe tải điện VinFast Ec Van lộ diện trên đường phố

Vừa qua, trên các trang mạng xã hội vừa lan truyền video ghi lại cảnh hai chiếc VinFast EC Van xuất hiện trong khu vực nhà máy, không còn được dán đề can che chắn. Đây là lần đầu mẫu xe điện tải nhỏ này lộ diện hoàn toàn sau khi VinFast công bố vào tháng 5.

Đáng chú ý, các xe EC Van xuất hiện bên cạnh hàng loạt VF 3, cho thấy xe đang ở giai đoạn hoàn thiện trước khi bàn giao. So với hình ảnh đồ họa từng công bố, EC Van trong video có cụm đèn hậu to bản hơn, hai dải đèn trắng phía dưới nhìn rõ rệt hơn.

Tay nắm cửa xuất hiện trên xe thực tế cũng là dạng lẫy giật ngửa tay, thay vì tay nắm truyền thống như trong ảnh dựng. Những chi tiết này cho thấy bản sản xuất đã có chỉnh sửa nhằm tối ưu sử dụng thực tế. VinFast EC Van có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 3.767 x 1.680 x 1.790 mm, trục cơ sở 2.520 mm, lớn hơn đáng kể so với Suzuki Blind Van vốn thống trị phân khúc tải nhỏ trong đô thị.

Xe sử dụng pin 17 kWh cho phạm vi 150 km mỗi lần sạc, tốc độ tối đa 75 km/h, khoang chở hàng dung tích 2.600 lít, tải trọng khoảng 600 kg, phù hợp giao vận nội đô và hộ kinh doanh nhỏ lẻ. EC Van có thể di chuyển bình thường trong nội đô mà không chịu giới hạn như xe tải lớn.

Việc dùng điện giúp giảm chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng, cùng với chính sách miễn phí sạc là điểm cộng đáng kể cho các doanh nghiệp giao vận. VinFast EC Van được Xanh SM phân phối với giá niêm yết 285 triệu đồng. Theo thông tin đã công bố, những lô xe đầu tiên sẽ đến tay khách hàng ngay từ tháng sau.