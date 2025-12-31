Xe siêu sang Huawei vượt mặt doanh số xe châu Âu

Từ sự bắt tay giữa Huawei và JAC, Maextro S800 đã gây sốc khi đạt doanh số vượt qua tổng thành tích của Porsche Panamera và BMW 7-Series cộng lại tại thị trường Trung Quốc. Thị trường ôtô hạng sang tại Trung Quốc đang chứng kiến một cuộc hoán đổi vị trí lịch sử.

Từng bị coi là "kẻ ngoại đạo" khi tham vọng thách thức các tượng đài như Maybach hay Rolls-Royce, mẫu sedan điện Maextro S800 là sản phẩm hợp tác giữa Huawei và JAC đã chứng minh năng lực thực tế bằng những con số biết nói. Sau một năm ra mắt, Maextro S800 không chỉ đứng vững mà còn vươn lên trở thành mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc siêu sang có mức giá trên 100.000 USD tại thị trường tỷ dân.

Maextro S800 là sản phẩm hợp tác giữa Huawei và JAC.

Báo cáo mới nhất từ Bloomberg đã hé lộ một thực tế đầy bất ngờ khi doanh số tháng 11 của riêng Maextro S800 đã cao hơn cả tổng lượng xe Porsche Panamera và BMW 7-Series bán ra trong cùng kỳ. Đây là một diễn biến mà chỉ vài năm trước đây vẫn bị coi là "không tưởng".

Không dừng lại ở đó, mẫu sedan điện cỡ lớn này còn vượt qua cả Mercedes S-Class và biến thể Maybach danh tiếng về sức tiêu thụ. Với khoảng 18.000 đơn đặt hàng chỉ sau 175 ngày ra mắt, Maextro hiện đang duy trì sản lượng 2.000 xe mỗi tháng và dự kiến sẽ tăng gấp đôi công suất lên 4.000 xe/tháng để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Một trong những chìa khóa dẫn đến thành công vang dội của Maextro S800 nằm ở chiến lược định giá vô cùng cạnh tranh. Dù sở hữu chiều dài tổng thể ấn tượng 5.480 mm ngang ngửa với các dòng sedan hạng sang cỡ lớn nhưng S800 chỉ có mức giá dao động từ 708.000 đến 1,02 triệu NDT (khoảng 100.600 - 144.900 USD).

S800 chỉ có mức giá dao động từ 708.000 đến 1,02 triệu NDT.

Để so sánh, các đối thủ từ Đức có mức giá khởi điểm cao hơn đáng kể: BMW 7-Series từ 130.000 USD, Porsche Panamera từ 156.200 USD và Mercedes S-Class lên tới hơn 200.000 USD. Việc cung cấp một trải nghiệm đẳng cấp với chi phí hợp lý hơn đã giúp Maextro nhanh chóng chiếm trọn lòng tin của giới thượng lưu Trung Quốc.

Bên cạnh lợi thế về giá, Maextro S800 còn chinh phục khách hàng bằng loạt trang bị cao cấp do Huawei cung cấp. Nội thất xe giống như một khoang chuyên cơ mặt đất với hệ thống 3 màn hình trải dài táp-lô, máy chiếu 40 inch phục vụ hàng ghế sau và trần xe dạng bầu trời sao lộng lẫy. Đặc biệt, gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS của Huawei được xem là "bộ não" giúp mẫu xe này dẫn đầu về trải nghiệm thông minh.

Maextro S800 còn chinh phục khách hàng bằng loạt trang bị cao cấp do Huawei cung cấp.

Lãnh đạo Huawei khẳng định Maextro S800 là minh chứng điển hình cho việc ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc hoàn toàn có thể dẫn đầu bằng sự đổi mới và công nghệ thay vì chỉ đi theo sau các thương hiệu lâu đời. Sự trỗi dậy của các thương hiệu nội địa như Maextro hay Yang Wang (thuộc BYD) đang trực tiếp đe dọa vị thế thống trị kéo dài hàng thập kỷ của bộ ba xe Đức là BMW, Mercedes và Audi. Người tiêu dùng Trung Quốc hiện nay không còn quá nặng nề về yếu tố thương hiệu ngoại nhập mà tập trung nhiều hơn vào các tính năng công nghệ và tính thực dụng.

Trong khi các hãng xe Đức đang chật vật thích nghi với cuộc đua xe điện, các doanh nghiệp công nghệ như Huawei đã nhanh chóng thiết lập một tiêu chuẩn mới cho phân khúc hạng siêu sang, mở ra một kỷ nguyên nơi công nghệ số định nghĩa lại sự xa xỉ.