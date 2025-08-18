Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường ô tô trong nước tháng 7 vừa qua vẫn duy trì sự sôi động khi có lượng bán ra 31.739 xe, giảm nhẹ 1% so với tháng 6 nhưng vẫn tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tập đoàn Thành Công (TC Group) công bố kết quả kinh doanh tháng 7/2025 với tổng doanh số 3.601 xe, giảm 14,2% so với tháng trước đó. Hyundai Tucson vẫn là mẫu xe bán chạy nhất của hãng.

VinFast bán 11.479 xe trong tháng 7, doanh số cộng dồn từ đầu năm đạt 79.048 ôtô điện các loại, tiếp tục dẫn đầu thị trường Việt 10 tháng liên tiếp.

Tổng cộng doanh số của VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công đạt 46.722 xe được bán ra trong tháng 7/2025, giảm nhẹ hơn 2% so với tháng trước.

Top 10 mẫu ô tô bán chạy nhất tháng 7 vừa qua có đến 4 mẫu xe của VinFast và chiếm trọn phần trên của danh sách. Vị trí thứ 5 là bán tải Ford Ranger đến từ Mỹ. Nửa sau bảng xếp hạng là 5 mẫu xe thuộc các thương hiệu Nhật Bản.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 7/2025: