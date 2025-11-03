Giá xe ga Vespa Primavera mới nhất tháng 11/2025, giảm hơn 6 triệu đồng

Thuộc phân khúc xe ga hạng sang, Vespa Primavera 2025 hiện đang có nhiều phiên bản khác nhau. Hơn nữa, giá xe đang được khuyến mãi rất lớn. Trong đó nhiều phiên bản giảm tới 6,5 triệu đồng và một số phiên bản giảm 3 triệu đồng.

Giá Vespa Primavera mới nhất hiện nay:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Primavera S 125 80 73,5 Primavera 2025 80 77 Primavera S 2025 80 77 Primavera 125 77,8 71,3 Primavera S 125 80 73,5 Primavera Red 125 84,2 77,7 Primavera Mickey Mouse 125 86,8 80,3 Primavera Color Vibe 125 86,66 80,16

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Vespa Primavera 2025 mang đến phong cách ton-sur-ton (tông xuyệt tông) tinh tế với các gam màu thời thượng như Xanh Amabile, Xanh Capri, Trắng Innocente hay Đỏ Scarlatto, đồng bộ cùng chi tiết viền đèn, vành xe và giảm xóc chrome hoặc xanh lá cây.

Vespa Primavera sử dụng động cơ i-Get 4 thì, 3 van tiên tiến, cho công suất tối đa 10,6 kW tại 7.700 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,4 Nm tại 6.000 vòng/phút. Động cơ này được tối ưu từ ống xả đến hộp số và bộ lọc khí, mang lại khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và cảm giác lái mượt mà, thú vị trên mọi hành trình.

Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số LED 3 inch, hệ thống chiếu sáng Full LED hai tầng, cổng sạc USB, cốp rộng và khóa từ chống trộm, mang lại sự tiện nghi tối đa. Kích thước gọn gàng, yên xe êm ái và tay lái tối ưu giúp Primavera 2025 dễ điều khiển, phù hợp vóc dáng người Việt.

Về an toàn, xe sở hữu phanh ABS, cảm biến nghiêng tự ngắt động cơ khi đổ, nút ngắt động cơ khẩn cấp, cùng giảm xóc ESS và mâm hợp kim 12 inch 5 chấu kép cho hành trình êm ái, ổn định.

Với thiết kế thời trang, công nghệ hiện đại và tính năng an toàn vượt trội, Vespa Primavera 2025 là biểu tượng mới của sự thanh lịch và cá tính. Đây không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là phụ kiện thời trang ton-sur-ton dành cho những người yêu phong cách sống khác biệt.