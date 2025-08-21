Đây là 5 mẫu sedan bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 7/2025

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường ô tô trong nước tháng 7 vừa qua vẫn duy trì sự sôi động khi có lượng bán ra 31.739 xe, giảm nhẹ 1% so với tháng 6 nhưng vẫn tăng 10% so với cùng kỳ.

Tổng cộng doanh số của VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công đạt 46.722 xe được bán ra trong tháng 7/2025, giảm nhẹ hơn 2% so với tháng trước.

Nhóm xe gầm thấp (sedan) bán chạy nhất tháng 7/2025 vẫn là những cái tên quen thuộc nhưng có sự xáo trộn vị trí. Toyota Vios tiếp tục dẫn đầu với doanh số 1.213 xe. Honda City bứt tốc với 1.181 xe đến tay khách hàng, vượt mặt Hyundai Accent để giành vị trí thứ 2. Mazda2 và Mazda3 lần lượt xếp thứ 4 và 5 với lượng bán ra lần lượt 440 và 231 xe.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu sedan bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 7/2025: