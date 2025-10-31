Danh sách 8 mẫu xe bền bỉ đáng cân nhắc cho năm 2026

Honda Ridgeline

Ridgeline là mẫu xe bán tải cỡ nhỏ được Honda phát triển trên nền tảng khung gầm liền khối gia cố của mẫu SUV Pilot, thay vì kết cấu thân trên khung truyền thống. Sự thiết kế này đã chứng minh được độ tin cậy, với 14,7% khả năng đạt 250.000 dặm. iSeeCars chấm Ridgeline 8,1/10 về độ tin cậy và 8,3/10 về khả năng giữ giá trị.

Honda Pilot

Là mẫu SUV cùng dòng với Ridgeline, Honda Pilot có 13,1% khả năng đạt mốc 250.000 dặm, tăng từ vị trí 13 lên vị trí thứ 11 trong danh sách năm nay. Các chuyên gia nhận định Pilot được ưa chuộng nhờ không gian rộng rãi, tiện nghi tương đương minivan. Kết quả là, 10,4% số xe Honda Pilot 15 năm tuổi vẫn được người mua ban đầu duy trì sử dụng.

Honda Odyssey

Mẫu xe này cũng tăng hạng, đạt vị trí thứ 12 chung cuộc với 13,0% khả năng đạt 250.000 dặm, gần bằng Pilot. Trong khi đối thủ Toyota Sienna đạt 8,1/10 điểm về độ tin cậy, Honda Odyssey bám sát với 8,0/10 điểm. Odyssey vượt trội hơn Sienna về độ an toàn với điểm số ấn tượng 9,0/10.

Chevrolet Silverado 1500

Đây là dòng xe bán tải hạng nhẹ của Chevrolet, sở hữu kết cấu khung gầm liền và hệ thống động lực tương tự GMC Sierra và Suburban. Các xe tải toàn khung gầm, khi được bảo dưỡng đúng cách, có khả năng hoạt động bền bỉ.

Mẫu xe bền bỉ này có chi phí bảo dưỡng và tiêu thụ nhiên liệu của Silverado 1500 có thể cao hơn xe du lịch, nhưng đây là một lựa chọn đáng tin cậy với 12,9% khả năng chạy được 250.000 dặm.

Chevrolet Suburban

Suburban thường có lịch sử vận hành và bảo dưỡng dễ dàng hơn so với Silverado. Ảnh: General Motors.

Chevrolet Suburban là phiên bản SUV của Silverado. Vì thế, Suburban đạt 11,8% khả năng đạt mốc 250.000 dặm là điều dễ hiểu. Trên thị trường xe đã qua sử dụng, Suburban thường có lịch sử vận hành và bảo dưỡng dễ dàng hơn so với Silverado.

Honda Civic

Mẫu sedan cỡ nhỏ phổ biến nhất này đạt 10,9% khả năng đạt 250.000 dặm. Mẫu xe này được người dùng gắn bó lâu dài, minh chứng là 6,7% số xe 15 năm tuổi vẫn thuộc sở hữu của người mua ban đầu. iSeeCars đánh giá cấu hình coupe là mẫu xe nhỏ đáng tin cậy nhất với điểm số 8,3/10.

GMC Sierra 1500

GMC Sierra 1500 vẫn có tuổi thọ cao với 10,8% khả năng đạt 250.000 dặm. Ảnh: General Motors.

GMC là thương hiệu hạng sang "Professional Grade" của Chevrolet. Mặc dù Sierra và Silverado sở hữu hệ truyền động giống hệt nhau, GMC Sierra 1500 vẫn có tuổi thọ cao với 10,8% khả năng đạt 250.000 dặm. Cần lưu ý rằng phiên bản hạng nặng Sierra 2500 có tới 22,0% khả năng đạt cùng quãng đường này.

Honda CR-V

CR-V là mẫu crossover phổ biến của Honda, đạt 10,6% khả năng đạt 250.000 dặm (khoảng 402.000 km). Các chuyên gia nhận định mẫu xe bền bỉ này là một trong những mẫu xe rộng rãi nhất trong phân khúc. Sự kết hợp giữa độ bền bỉ và tính tiện dụng khiến 10,6% số xe CR-V trên 15 năm tuổi vẫn được người mua ban đầu tiếp tục sử dụng.