Cận cảnh Honda CR-V e:HEV RS Black Edition, đẹp hơn, sang hơn

Tại Triển lãm Japan Mobility Show 2025, Honda đã chính thức giới thiệu CR-V e:HEV RS Black Edition phiên bản đặc biệt kỷ niệm 30 năm. Mẫu xe này được phát triển dựa trên nền tảng thế hệ CR-V mới, đồng thời bổ sung nhiều nâng cấp đáng chú ý về thiết kế, trang bị và hệ truyền động.

Đáng chú ý, chiếc CR-V e:HEV RS Black Edition trưng bày tại triển lãm được sản xuất tại nhà máy Honda ở Prachinburi (Thái Lan), sau đó xuất khẩu sang Nhật Bản phục vụ sự kiện.

Về ngoại thất, Honda CR-V e:HEV RS Black Edition mang phong cách thể thao cao cấp với loạt chi tiết sơn đen bóng hoặc đen mờ gồm lưới tản nhiệt, cản trước/sau, viền hốc gió, ốp gương, tay nắm cửa, ray nóc và logo. Bộ mâm hợp kim 19 inch thiết kế riêng giúp xe nổi bật hơn so với các phiên bản hiện hành.

Honda còn bổ sung tùy chọn màu sơn Slate Grey Pearl (xám ngọc trai ánh kim) mới, kết hợp cùng các chi tiết đen tạo nên tổng thể hiện đại và mạnh mẽ. Ở đuôi xe, cụm đèn hậu LED hình chữ “L” nằm ngang và ống xả đôi đối xứng góp phần nhấn mạnh vẻ thể thao, trong khi logo “Black Edition” gắn trên cốp giúp nhận diện dễ dàng.

Về nội thất, khoang lái của xe tiếp tục theo đuổi triết lý thiết kế “mượt mà nhưng tiện nghi”, sử dụng tông tối chủ đạo kết hợp các điểm nhấn kim loại và viền đen bóng. Cụm cần số truyền thống được thay bằng nút bấm điện tử e-Shifter, mang lại diện mạo tinh gọn và hiện đại hơn.

Ghế trước bổ sung tính năng làm mát, trong khi hàng ghế sau ở bản trưng bày tại Nhật được trang bị sưởi, tuy nhiên trang bị này có thể không xuất hiện trên xe bán ra tại Thái Lan. Các tiện nghi quen thuộc như màn hình trung tâm 9 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động hai vùng và gói an toàn Honda Sensing vẫn được giữ nguyên.

Về vận hành, Honda CR-V e:HEV RS Black Edition tiếp tục sử dụng hệ truyền động hybrid e:HEV gồm động cơ xăng 2.0L 4 xi-lanh kết hợp hai mô-tơ điện. Hộp số được tinh chỉnh so với loại e-CVT đang dùng trên CR-V e:HEV RS tại Việt Nam, hứa hẹn mang lại trải nghiệm vận hành mượt mà hơn.

Đặc biệt, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD) lần đầu tiên được trang bị cho dòng CR-V e:HEV. Nếu cấu hình này được đưa về Việt Nam, giá bán dự kiến sẽ cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung trong phân khúc.

Honda cho biết CR-V e:HEV RS Black Edition sẽ mở bán tại thị trường Nhật Bản vào mùa đông năm nay, với 5 tùy chọn màu sơn ngoại thất, trong đó tông đen vẫn là dấu ấn nhận diện chính. Hãng cũng xác nhận đang lên kế hoạch giới thiệu mẫu xe này tại Việt Nam trong năm 2026, nhằm củng cố vị thế của CR-V trong nhóm SUV hạng C cao cấp.