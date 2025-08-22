Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

10 mẫu ô tô bán chậm nhất tại Việt Nam tháng 7/2025

Sự kiện: Ford Explorer

Ford Explorer có tháng thứ 2 liên tiếp bán “ế” nhất thị trường.

Báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết lượng bán ra của các đơn vị thành viên trong tháng 7 vừa qua là 31.739 xe, giảm nhẹ 1% so với tháng 6 nhưng vẫn tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính tổng cộng doanh số của VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công đạt 46.722 xe được bán ra trong tháng 7/2025, giảm nhẹ hơn 2% so với tháng trước.

10 mẫu ô tô bán chậm nhất tại Việt Nam tháng 7/2025 - 1

Danh sách các mẫu xe bán chậm nhất thị trường ô tô Việt Nam tháng 7/2025 không có sự thay đổi, ba vị trí bán chậm nhất trên bảng xếp hạng vẫn được giữ nguyên. Ford Explorer đã có tháng thứ 2 liên tiếp bị "xướng tên" ở vị trí "đầu bảng" khi doanh số bán xe vẫn tương tự như tháng 6 với chỉ 1 xe bán ra.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất tại Việt Nam tháng 7/2025:

10 mẫu ô tô bán chậm nhất tại Việt Nam tháng 7/2025 - 2

10 mẫu ô tô bán chậm nhất tại Việt Nam tháng 7/2025 - 3

10 mẫu ô tô bán chậm nhất tại Việt Nam tháng 7/2025 - 4

10 mẫu ô tô bán chậm nhất tại Việt Nam tháng 7/2025 - 5

10 mẫu ô tô bán chậm nhất tại Việt Nam tháng 7/2025 - 6

10 mẫu ô tô bán chậm nhất tại Việt Nam tháng 7/2025 - 7

10 mẫu ô tô bán chậm nhất tại Việt Nam tháng 7/2025 - 8

10 mẫu ô tô bán chậm nhất tại Việt Nam tháng 7/2025 - 9

10 mẫu ô tô bán chậm nhất tại Việt Nam tháng 7/2025 - 10

10 mẫu ô tô bán chậm nhất tại Việt Nam tháng 7/2025 - 11

-22/08/2025 07:52 AM (GMT+7)
