Báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết lượng bán ra của các đơn vị thành viên trong tháng 7 vừa qua là 31.739 xe, giảm nhẹ 1% so với tháng 6 nhưng vẫn tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính tổng cộng doanh số của VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công đạt 46.722 xe được bán ra trong tháng 7/2025, giảm nhẹ hơn 2% so với tháng trước.

Danh sách các mẫu xe bán chậm nhất thị trường ô tô Việt Nam tháng 7/2025 không có sự thay đổi, ba vị trí bán chậm nhất trên bảng xếp hạng vẫn được giữ nguyên. Ford Explorer đã có tháng thứ 2 liên tiếp bị "xướng tên" ở vị trí "đầu bảng" khi doanh số bán xe vẫn tương tự như tháng 6 với chỉ 1 xe bán ra.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất tại Việt Nam tháng 7/2025: