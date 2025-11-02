Honda sẽ lắp ráp CR-V e:HEV tại Việt Nam từ năm 2026

Honda Việt Nam (HVN) chính thức xác nhận sẽ bắt đầu lắp ráp mẫu xe CR-V e:HEV tại nhà máy ở Phú Thọ từ đầu năm 2026. Đây là lần đầu tiên dòng xe Hybrid của Honda được sản xuất trong nước, mở ra giai đoạn mới trong chiến lược phát triển bền vững của hãng tại thị trường Việt Nam.

Thông tin này được HVN công bố ngay trước thềm triển lãm Japan Mobility Show 2025, sau khi tin đồn về việc chuyển sang lắp ráp trong nước lan truyền trên mạng xã hội. Đại diện hãng cho biết, CR-V e:HEV sẽ được sản xuất trên dây chuyền hiện đang lắp ráp mẫu HR-V, giúp tối ưu năng lực sản xuất và chủ động hơn về nguồn cung.

Trước đó, các đại lý Honda tiết lộ lượng xe CR-V e:HEV RS nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan đã gần cạn, và lô xe đầu tiên lắp ráp tại Việt Nam dự kiến sẽ ra mắt sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, giá bán cụ thể vẫn chưa được HVN công bố.

Theo ông Yusuke Kondo, Giám đốc Kinh doanh khối Ô tô Honda Việt Nam, việc nội địa hóa dòng xe Hybrid là bước chuẩn bị cho các tiêu chuẩn tiêu thụ nhiên liệu mới sẽ được áp dụng từ năm 2027. “HVN muốn tăng sản lượng CR-V Hybrid tại Việt Nam để đáp ứng quy định và nhu cầu thị trường, đồng thời kỳ vọng doanh số CR-V e:HEV sẽ sớm bắt kịp các phiên bản thuần xăng,” ông Kondo chia sẻ.

Hiện nay, ba phiên bản còn lại của dòng CR-V gồm G, L và L AWD đều đang được lắp ráp tại nhà máy Honda ở Phú Thọ. Trong khi đó, CR-V e:HEV RS – mẫu Hybrid đầu tiên của hãng ra mắt tại Việt Nam từ tháng 10/2023 đã nhanh chóng khẳng định vị thế với 1.558 xe bán ra tính đến hết tháng 9/2025, đứng thứ 4 toàn thị trường trong phân khúc Hybrid.

Xe được trang bị động cơ xăng 2.0L (146 mã lực, 183 Nm) kết hợp hai mô-tơ điện (181 mã lực), cho tổng công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm, đi cùng hộp số e-CVT và dẫn động cầu trước. Hệ thống Hybrid này giúp xe vận hành mạnh mẽ, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu hơn 30% so với xe xăng truyền thống.

Bên cạnh doanh số ấn tượng, CR-V e:HEV RS cũng liên tục được vinh danh tại các giải thưởng uy tín như “Ô tô của năm 2023”, “Xe phổ thông tiêu biểu cho gia đình” (Better Choice Awards 2024) và “Xe Hybrid của năm” tại Car Choice Awards 2025. Những thành tích này cho thấy công nghệ Hybrid của Honda đang dần chiếm được lòng tin của người tiêu dùng Việt.

Việc chuyển sang lắp ráp trong nước không chỉ giúp rút ngắn thời gian cung ứng, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của Honda trong việc đóng góp vào mục tiêu trung hòa carbon, phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, và xây dựng một tương lai xanh, sạch, bền vững.