SUV giá từ 739 triệu đồng di chuyển 1.400 km, có màn hình 30 inch và cả tủ lạnh

Mới đây, Chery đã giới thiệu mẫu xe Fulwin T11 EREV 2026 với 4 phiên bản, có giá bán dao động từ 199.900 đến 264.900 Nhân dân tệ (khoảng 739 – 980 triệu đồng). Điểm nổi bật của mẫu xe này là khả năng di chuyển lên tới 1.400 km, cùng với tùy chọn dẫn động cầu sau (RWD) hoặc dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD).

Chery ra mắt Fulwin T11 EREV 2026

Chery Fulwin T11 EREV 2026 được trang bị hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến với hai phiên bản Falcon 500 và Falcon 700, sử dụng chip Nvidia Orin-Y để nâng cao khả năng tự hành và đảm bảo an toàn. Cụ thể, hệ thống Falcon 500 sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8620, tích hợp 7 camera, 3 radar sóng milimet và 12 cảm biến siêu âm, cho phép xe vận hành tính năng NOA (Navigate on Autopilot) trên đường cao tốc. Phiên bản cao cấp Falcon 700 còn bổ sung cảm biến lidar và 4 camera phụ, mở rộng phạm vi hoạt động của NOA cả ở đô thị lẫn cao tốc, mang lại trải nghiệm lái bán tự động toàn diện.

Chery Fulwin T11 EREV 2026 mang lại trải nghiệm lái bán tự động toàn diện

Về kích thước, Chery Fulwin T11 có tổng thể 5.150x1.995x1.800 mm và chiều dài cơ sở 3.120 mm, tạo ra không gian rộng rãi tương đương các mẫu SUV cỡ lớn. Khoang hành lý có dung tích tối đa 1.590 lít, đáp ứng nhu cầu sử dụng linh hoạt cho gia đình hoặc di chuyển đường dài.

Mẫu xe có kích thước tương đương các mẫu SUV cỡ lớn

“Trái tim” của Chery Fulwin T11 EREV 2026 là khối động cơ 4 xi lanh tăng áp dung tích 1,5 lít, đóng vai trò làm máy phát điện, kết hợp với 1 hoặc 2 mô-tơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Phiên bản dẫn động cầu sau có công suất tối đa 261 mã lực và mô-men xoắn 324 Nm, trong khi phiên bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian được trang bị thêm mô-tơ điện phía trước với công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm. Tổng công suất hệ thống đạt 462 mã lực, cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,4 giây.

Chery Fulwin T11 EREV 2026 có tổng công suất hệ thống đạt 462 mã lực

Hệ thống pin lithium sắt phosphate có dung lượng 33,68 kWh hoặc 39,92 kWh, cho phép xe di chuyển tối đa 220 km ở chế độ thuần điện (theo chuẩn CLTC) và đạt tổng quãng đường 1.400 km nhờ công nghệ mở rộng phạm vi hoạt động. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC, chỉ mất khoảng 15 phút để sạc từ 30% lên 80%, giúp tối ưu thời gian di chuyển đường dài.

Nội thất của Chery Fulwin T11 mang phong cách hiện đại và công nghệ cao. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình siêu rộng 30 inch độ phân giải 6K, kết hợp với đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và vô-lăng hai chấu hình chữ D. Ở các phiên bản cao cấp, hành khách phía sau còn được trang bị màn hình giải trí 17,3 inch, mang lại trải nghiệm không thua kém xe sang.

Một điểm nhấn khác là tủ lạnh 9,2 lít đặt dưới bảng điều khiển trung tâm, có khả năng làm lạnh hoặc giữ ấm từ -18°C đến 50°C. Phiên bản cao nhất còn được trang bị bàn gấp 26 mm gắn sau ghế trước, chịu tải 20 kg, tiện lợi cho làm việc hoặc ăn uống khi di chuyển. Nội thất xe được bố trí theo cấu hình sáu chỗ ngồi 2+2+2, với hàng ghế thứ hai có khoảng để chân rộng tới 1.022 mm, sạc nhanh 66W cho hàng ghế thứ ba và hệ thống âm thanh cao cấp gồm 23 loa.