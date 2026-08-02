Mẫu xe sedan Toyota Avalon lộ diện bản nâng cấp mới

Dù đã bị khai tử tại thị trường Mỹ sau thế hệ năm 2022, dòng sedan cỡ lớn Toyota Avalon vẫn tiếp tục hành trình của mình tại các thị trường quốc tế. Mới đây, những hình ảnh và thông tin đầu tiên về phiên bản nâng cấp vòng đời (facelift) của Avalon tại Trung Quốc đã bất ngờ được hé lộ, hứa hẹn mang đến một diện mạo sang trọng và công nghệ động cơ tối ưu hơn.

Theo những tài liệu vừa được công bố bởi Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT), Toyota Avalon phiên bản mới sở hữu ngôn ngữ thiết kế thừa hưởng nhiều nét tương đồng từ người anh em Camry thế hệ mới và dòng xe sang Crown dẫn động cầu sau.

Toyota Avalon vẫn tiếp tục hành trình của mình tại các thị trường quốc tế.

Thay đổi rõ rệt nhất tập trung ở phần đầu xe với cụm đèn chiếu sáng tạo hình chữ C sắc sảo, kết hợp cùng lưới tản nhiệt kích thước lớn gồm các nan dọc đứng bệ vệ. Hai bên cản trước góc cạnh là các hốc gió dạng thẳng đứng giúp tối ưu tính khí động học.

Di chuyển ra phía sau, phần đuôi xe cũng được tái thiết kế toàn diện. Cụm đèn hậu liền mạch kiểu cũ đã được thay thế bằng dạng đèn hậu LED chia đôi tách biệt hiện đại hơn. Logo chữ nổi "Avalon" cũng được dời từ dải đèn giữa xuống vị trí trung tâm của cốp xe. Bên cạnh đó, khu vực đặt biển số cũng được hạ thấp xuống phần cản sau có kiểu dáng mới.

Cụm đèn hậu liền mạch kiểu cũ đã được thay thế bằng dạng đèn hậu LED chia đôi tách biệt hiện đại hơn.

Theo thông số đăng kiểm, Toyota Avalon mới sẽ có hai cấu hình chiều dài khác nhau, lần lượt là 4.990 mm và 5.055 mm. Về truyền động, mẫu sedan cỡ lớn này sẽ cung cấp cả tùy chọn động cơ xăng truyền thống và động cơ Hybrid (HEV).

Cả hai phiên bản đều sử dụng một động cơ xăng cho công suất 150 mã lực, riêng cấu hình Hybrid kết hợp thêm mô-tơ điện sẽ tăng tổng công suất hệ thống lên mức 184 mã lực. Điểm ăn tiền lớn nhất trên phiên bản Avalon Hybrid mới chính là khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng nể. Theo công bố, xe chỉ tiêu thụ mức nhiên liệu tối thiểu khoảng 4,31 lít/100km (tương đương hơn 23,2 km/lít) – một con số cực kỳ ấn tượng đối với một mẫu sedan có kích thước bề thế như Avalon.

Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng kiểm tại Trung Quốc, Toyota Avalon thế hệ mới dự kiến sẽ sớm được ra mắt chính thức và mở bán vào giai đoạn cuối năm nay hoặc đầu năm sau dưới dạng phiên bản 2027. Mức giá cụ thể của xe hiện chưa được tiết lộ.