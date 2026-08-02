Với 1,2 tỷ đồng khách hàng Việt nhận được gì từ mẫu xe Land Cruiser FJ

Toyota Việt Nam đã chính thức giới thiệu mẫu SUV địa hình Land Cruiser FJ hoàn toàn mới, mở rộng dải sản phẩm Land Cruiser với mẫu xe có kích thước nhỏ gọn, giá bán từ 1,198 tỷ đồng. Theo Toyota Việt Nam, Land Cruiser FJ được phát triển nhằm mang tinh thần của dòng Land Cruiser đến nhóm khách hàng trẻ hơn, những người cần mẫu SUV linh hoạt cho nhu cầu di chuyển hàng ngày nhưng vẫn duy trì khả năng vận hành trên nhiều dạng địa hình.

Land Cruiser FJ gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ nhờ ngôn ngữ thiết kế "boxy" khối hộp góc cạnh.

Xe đậm chất off-road càng lộ rõ qua vòm bánh xe ốp nhựa đen bản lớn.

Xe sở hữu thiết kế kết hợp giữa phong cách cổ điển của dòng Land Cruiser và các đường nét hiện đại, hướng đến những chuyến đi khám phá ngoài đô thị. Nhà sản xuất cho biết Land Cruiser FJ kế thừa các giá trị về độ bền, độ tin cậy và khả năng chinh phục địa hình đã làm nên tên tuổi của dòng Land Cruiser trong hơn 70 năm.

Land Cruiser FJ lại vươn cao tới 1.960 mm – nhỉnh hơn mẫu SUV cỡ D Fortuner tới 125 mm.

Toyota Land Cruiser FJ khối động cơ xăng 2.7L hút khí tự nhiên, cho công suất 163 mã lực.

Với thông điệp “Đậm chất riêng, Đa trải nghiệm“, mẫu xe được kỳ vọng đáp ứng cả nhu cầu sử dụng thường nhật lẫn những hành trình dã ngoại. Tại thị trường Việt Nam, Toyota Land Cruiser FJ có ba lựa chọn màu ngoại thất gồm Trắng ngọc trai, Đen và Nâu.

Bảng táp-lô được tạo hình dạng khối hộp tối giản, tối ưu không gian sử dụng đúng tinh thần "nhà binh".

Hệ thống điều hòa tự động được bố trí trực quan, dễ thao tác.

Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và phân phối với phiên bản duy nhất sử dụng động cơ xăng, dung tích 2.7L, số tự động và hệ dẫn động 4 bánh. Land Cruiser FJ chính thức có mặt tại hệ thống Đại lý Toyota trên toàn quốc kể từ ngày 28/7/2026 với giá bán từ 1,198 tỷ đồng (đã bao gồm VAT).