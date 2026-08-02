Xe tay ga mới giá dưới 40 triệu, sẵn sàng cạnh tranh Honda ADV160

Trong bối cảnh mẫu tay ga đa dụng này đang dần cải thiện doanh số và chuẩn bị đối mặt với sự cạnh tranh từ Honda ADV160 sắp ra mắt tại Ấn Độ, Xoom 160 VX được hi vọng sẽ có giá bán dễ tiếp cận cùng những trang bị ấn tượng cho nhu cầu vận hành hàng ngày.

Về thiết kế, Hero Xoom 160 VX dự kiến vẫn giữ phong cách xe ga đa dụng đặc trưng với ngoại hình hầm hố, nhiều đường nét góc cạnh và khoảng sáng gầm lớn hơn so với các mẫu xe tay ga thông thường. Xe sở hữu phần đầu xe sắc sảo, kính chắn gió cao, ghi-đông rộng cùng tư thế ngồi thẳng, mang đến cảm giác phù hợp cho cả nhu cầu di chuyển trong đô thị lẫn những hành trình đường dài. Đây cũng là mẫu tay ga ADV đầu tiên được Hero phát triển dành cho thị trường Ấn Độ.

Sức mạnh của Xoom 160 đến từ khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 156 cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất tối đa 14,6 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14 Nm. Nếu phiên bản VX được bổ sung, Hero được cho là sẽ giữ nguyên cấu hình động cơ nhằm đảm bảo khả năng vận hành tương đương bản ZX hiện tại.

Khác biệt giữa hai phiên bản nhiều khả năng sẽ tập trung ở trang bị. Để đưa giá bán xuống mức cạnh tranh hơn, Xoom 160 VX có thể được lược bỏ một số tính năng như chìa khóa thông minh Smart Key tích hợp khởi động không cần chìa (Keyless Go) và hệ thống dẫn đường từng chặng (Turn-by-turn Navigation).

Kết nối Bluetooth cơ bản nhiều khả năng vẫn được duy trì, trong khi một số tiện ích khác cũng có thể bị cắt giảm để tạo khoảng cách rõ ràng với phiên bản ZX. Trong khi đó, Hero cũng được cho là vẫn còn dư địa để phát triển một biến thể cao cấp hơn trong tương lai với màn hình TFT màu, đèn báo rẽ LED và cụm công tắc điều khiển thế hệ mới, dù hiện chưa có thông tin chính thức.

Hiện Hero Xoom 160 ZX đang được bán tại Ấn Độ với giá 143.498 Rupee - khoảng 39,5 triệu đồng. Nếu phiên bản VX thực sự được giới thiệu với mức giá thấp hơn đáng kể để có lợi thế cạnh tranh lớn hơn trước Yamaha Aerox 155 cũng như Honda ADV160 sắp ra mắt.