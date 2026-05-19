Top 5 xe hybird bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 4/2026

Phân khúc xe hybrid tiếp tục là điểm sáng của thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 4/2026, bất chấp đà giảm chung của toàn ngành. Theo số liệu từ VAMA, toàn thị trường tiêu thụ 31.937 xe trong tháng 4, giảm 17% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng nhóm xe hybrid ghi nhận mức tăng trưởng tới 86% sau 4 tháng đầu năm, cho thấy người dùng ngày càng quan tâm tới các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường.

Dẫn đầu doanh số hybrid tháng 4 là mẫu Toyota Corolla Cross HEV với 460 xe bán ra, trong đó phiên bản hybrid đóng góp phần lớn. Xếp ngay sau là Honda CR-V RS e:HEV đạt 440 xe. Đáng chú ý, Toyota Innova Cross tiếp tục duy trì sức hút mạnh với 353 xe hybrid được giao tới khách hàng, trở thành mẫu MPV hybrid bán chạy nhất thị trường. Hai vị trí còn lại trong top 5 thuộc về Toyota Camry HEV với 115 xe và Toyota Yaris Cross đạt 106 xe.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu xe hybrid bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 4/2026: