Vios tăng gấp đôi ưu đãi sau khi bị Honda City và Mazda2 "vượt mặt"

Kết thúc tháng 6/2026, Toyota Vios ghi nhận doanh số 436 xe, nâng tổng lượng xe bán ra từ đầu năm lên 4.549 xe. Kết quả này giúp Vios tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu phân khúc sedan B, bỏ xa đối thủ đứng thứ hai là Honda City với doanh số cộng dồn 3.522 xe.

Tuy nhiên, trong riêng tháng 6, vị thế của Vios đã bị lung lay khi mẫu xe này lần lượt bị Honda City và Mazda2 vượt qua về doanh số. Cụ thể, Honda City đạt 912 xe bán ra, trong khi Mazda2 ghi nhận 471 xe, còn Vios đạt 436 xe.

Doanh số Toyota Vios Honda City Mazda2 Hyundai Accent Mitsubishi Attrage 6/2026 436 912 471 201 104 Cộng dồn 2026 4549 3522 2592 2086 717

Trước sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, Toyota nhanh chóng triển khai chương trình ưu đãi mạnh trong tháng 7/2026. Theo đó, khách hàng mua Toyota Vios trong thời gian này được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm từ 46 đến 54,5 triệu đồng tùy phiên bản. Nhờ chương trình này, giá lăn bánh của Vios hiện chỉ còn từ khoảng 460 triệu đồng.

Đây là mức ưu đãi cao hơn đáng kể so với chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ mà Toyota duy trì cho Vios từ đầu năm 2026, tương đương khoản tiết kiệm khoảng 23-27 triệu đồng. Động thái mới cho thấy Toyota đang đẩy mạnh chiến lược giá để bảo vệ vị trí dẫn đầu, trong bối cảnh phân khúc sedan hạng B chịu ảnh hưởng từ xu hướng chuyển dịch sang các mẫu xe gầm cao và xe điện.

Không chỉ Toyota Vios, nhiều mẫu sedan B khác cũng đang được các hãng áp dụng chính sách ưu đãi hấp dẫn để thu hút khách hàng.

Honda City là cái tên nổi bật khi bất ngờ vươn lên dẫn đầu doanh số phân khúc trong tháng 6 với 912 xe bán ra. Tính từ đầu năm, mẫu xe này đạt 3.522 xe, đứng thứ hai toàn phân khúc. Để duy trì đà tăng trưởng, Honda tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho City trong tháng 7/2026. Nhờ đó, khách hàng có thể tiết kiệm khoảng 49,9-56,6 triệu đồng tùy phiên bản.

Trong khi đó, Mazda2 tiếp tục tạo dấu ấn khi đạt kết quả kinh doanh tích cực nhất trong vòng 5 năm trở lại đây trong nửa đầu năm 2026. Hiện mẫu sedan của Mazda đang đứng thứ ba về doanh số cộng dồn. Trong tháng 7, Mazda2 được áp dụng chương trình ưu đãi với tổng giá trị lên tới 19 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, Hyundai Accent đang gặp nhiều khó khăn khi doanh số vẫn khá khiêm tốn trong năm 2026. Sau 6 tháng đầu năm, mẫu xe này đạt 2.086 xe bán ra, đứng thứ tư trong phân khúc sedan B. Nhằm cải thiện doanh số, Hyundai đang triển khai gói ưu đãi với tổng giá trị lên tới 89 triệu đồng dành cho Accent.

Mitsubishi Attrage cũng tham gia cuộc đua ưu đãi khi được áp dụng các chính sách hỗ trợ tài chính cùng quà tặng kèm, với tổng giá trị từ 45 đến 48,5 triệu đồng tùy phiên bản.

Cuộc đua ưu đãi trong tháng 7 cho thấy các hãng xe đang chấp nhận giảm biên lợi nhuận để giữ thị phần. Trong bối cảnh sức mua sedan hạng B chưa phục hồi và xu hướng chuyển dịch sang SUV/MPV cùng xe điện ngày càng rõ nét, giá bán sẽ tiếp tục là yếu tố quyết định sức cạnh tranh của các mẫu xe trong phân khúc.