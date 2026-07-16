Đây là 10 mẫu ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 6/2026

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 31.104 xe trong tháng 6/2026, tăng 4% so với tháng 5/2026 giảm 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Số xe lắp ráp trong nước đạt 12.541 xe, giảm 4% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 18.563 xe, tăng 10%.

VinFast công bố đã bàn giao 17.955 xe ô tô điện các loại cho khách hàng tại Việt Nam trong tháng 6/2026, nâng tổng số xe đã bán ra kể từ đầu năm lên 115.916 xe, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một hãng xe vượt qua được cột mốc 100.000 xe bán ra chỉ trong 6 tháng, khẳng định vị thế dẫn đầu tuyệt đối của VinFast trên thị trường.

Kết quả kinh doanh xe Hyundai của TC Group tại thị trường Việt Nam trong tháng 6/2026 đạt 3.746 xe. Lũy kế 6 tháng đầu năm, hãng đã bàn giao 25.069 xe đến tay khách hàng trên cả nước, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Sức hút ngày càng lớn của ô tô điện được thể hiện rõ trong danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường. Thương hiệu xe điện Việt Nam - VinFast góp mặt tới 6 đại diện, đồng thời chiếm trọn 5 vị trí dẫn đầu về doanh số.

Trong khi đó, dù phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ xu hướng điện hóa, các hãng xe sử dụng động cơ đốt trong, đặc biệt là những thương hiệu Nhật Bản và Mỹ, vẫn duy trì được chỗ đứng trên thị trường nhờ lợi thế về uy tín thương hiệu cùng danh mục sản phẩm chủ lực.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 6/2026: