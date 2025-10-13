Đây có phải là mẫu xe chủ lực của Toyota tại Việt Nam?

Toyota Việt Nam (TMV) công bố doanh số bán hàng trong tháng 9/2025 đạt 7.209 xe (bao gồm xe Lexus). Cụ thể, doanh số toàn quốc của các mẫu xe Toyota đạt 7.013 xe, bao gồm 2.338 xe lắp ráp trong nước và 4.675 xe nhập khẩu nguyên chiếc và ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 36% so với tháng trước.

Trong tháng 9/2025, doanh số xe Hybrid Electric của TMV cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ với 747 xe bán ra, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả tích cực này cho thấy xu hướng của khách hàng Việt Nam đang tích cực chuyển dịch sang dòng xe Hybrid Electric với nhiều lợi ích như tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường mà không thay đổi thói quen sử dụng của người tiêu dùng.

Ở phân khúc xe hạng sang, Lexus tiếp tục tạo dấu ấn khi mang đến trải nghiệm đẳng cấp cho 196 khách hàng trong tháng 9. Lũy kế đến nay, Lexus đã bàn giao tổng cộng 15.220 xe tới khách hàng Việt Nam kể từ khi thương hiệu chính thức được giới thiệu tại thị trường.

Trong tháng 9/2025, Yaris Cross ghi dấu ấn khi duy trì vị trí dẫn đầu doanh số của TMV với 1.964 xe bán ra, tiếp tục khẳng định sức hút và sự ổn định của mẫu SUV đô thị này. Đứng ở vị trí tiếp theo là mẫu sedan Vios với doanh số đạt 1.292 xe. Bên cạnh đó, các mẫu xe Corolla Cross, Veloz Cross và Innova Cross cũng duy trì mức tăng trưởng ổn định với doanh số lần lượt đạt 985 xe, 815 xe và 671 xe.

Toyota Yaris Cross là mẫu xe SUV cỡ nhỏ, ra mắt lần đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 19/09/2023 với 2 phiên bản gồm động cơ xăng và động cơ hybrid. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Và được nằm trong phân khúc cạnh tranh của Toyota Yaris Cross tại Việt Nam có thể kể đến: Hyundai Creta, KIA Seltos, Honda HR-V, Mitsubishi XForce, Nissan Kicks,...

Toyota Yaris Cross dành cho thị trường Đông Nam Á được phát triển từ nền tảng DNGA (Daihatsu New Global Architecture) của hãng Daihatsu. Ngôn ngữ thiết kế xe chịu nhiều ảnh hưởng của “người anh em” Toyota Corolla Cross.

Kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt của xe là 4.310 x 1.770 x 1.615 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.620 mm và khoảng sáng gầm xe 210 mm. Nếu so với các đối thủ thì Yaris Cross có kích thước tổng thể nhỏ hơn nhưng chiều dài cơ sở và khoảng sáng gầm xe lớn hơn 10mm.

Xe sở hữu không gian nội thất rộng rãi và thực dụng. Khu vực taplo phân tách thành 2 tầng. Các chi tiết tại đây vẫn sử dụng chất liệu nhựa cứng là chủ yếu nhưng được chăm chút tỉ mỉ cho cảm giác tương đối cao cấp. Bảng điều khiển trung tâm hướng vào người lái. Xe được trang bị ghế lái chỉnh điện, lẫy chuyển số trên vô-lăng trên bản máy xăng. Bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch.

Màn hình cảm ứng giải trí 10,1 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, sạc không dây. Phanh tay điện tử, hỗ trợ giữ phanh tự động. Hệ thống điều hòa tự động và cửa gió hàng sau. Xe có khoang hành lý dung tích lớn 471L bản xăng và 466L cho bản hybrid. Ngoài ra, xe còn có các tính năng như cảm ứng trên tay nắm cửa, gập gương tự động, cốp điện và mở cốp rảnh tay.

Xe có 02 tùy chọn động cơ: bao gồm phiên bản máy xăng Dynamic Force với động cơ I4, dung tích 1.5L, cho công suất cực đại là 105 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 138 Nm. Đi kèm hộp số vô cấp CVT, hệ dẫn động cầu trước.

Tiếp theo là phiên bản Hybrid sử dụng động cơ kết hợp giữa máy xăng và động cơ điện, cho ra công suất 90 mã lực và mô men xoắn cực đại 121 Nm. Mô tơ điện có công suất 79 mã lực và mô men xoắn 141 Nm. Tổng công suất tạo ra 110 mã lực. Hộp số e-CVT, đi kèm bộ pin lithium-ion, mẫu xe này có chế độ chạy thuần điện (EV Mode).

Xe trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn, đèn pha thích ứng, điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành, camera 360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Ngoài ra, xe cũng có những tính năng an toàn tiêu chuẩn khác như phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, cảm biến áp suất lốp, cảm biến lùi trước/sau và 6 túi khí.

Trong tháng 10/2025, TMV cùng hệ thống các đại lý trên toàn quốc áp dụng khuyến mãi siêu hấp dẫn dành cho khách hàng. Thông tin chương trình cụ thể cho các mẫu xe Vios, Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross, Corolla Cross, Hilux và Camry (Tất cả các phiên bản) trong tháng 10 được giảm từ 50 đến 100% lệ phí trước bạ tùy dòng xe. Và dòng xe Yaris Cross được áp mức giảm 50% lệ phí trước bạ và gói bảo hiểm lên đến hơn 48,5 triệu đồng.