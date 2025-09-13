Toyota Yaris Cross lấy lại sự oai phong trên thị trường SUV đô thị

Theo ghi nhận từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, trong tháng 7/2025, phân khúc SUV đô thị (B-SUV) ghi nhận tổng doanh số 5.938 xe, chỉ giảm 203 xe so với tháng trước. Đây được xem là kết quả tích cực trong bối cảnh toàn thị trường ô tô trong nước đồng loạt sụt giảm.

Toyota Yaris Cross.

Dẫu vậy, cuộc đua doanh số trong nhóm xe này đã chứng kiến nhiều biến động. Sau tháng 6 bùng nổ với gần 1.500 xe bán ra, Mitsubishi Xforce đã không duy trì được phong độ trong tháng 7. Mặc dù các đại lý áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi, doanh số Xforce chỉ đạt 1.185 xe, giảm 246 xe.

Ngược lại, Toyota Yaris Cross cho thấy sự ổn định với 1.259 xe bán ra, tăng 109 xe so với tháng trước. Kết quả này giúp Yaris Cross chính thức lấy lại ngôi vương doanh số sau một tháng bị Xforce vượt mặt.

Một cái tên gây bất ngờ khác trong top 5 mẫu SUV đô thị bán chạy nhất là Honda HR-V. Trong tháng 7/2025, mẫu xe này ghi nhận doanh số 544 xe, tăng 114 xe (tương đương khoảng 26%) so với tháng trước, trở thành mẫu B-SUV có mức tăng trưởng tốt nhất thị trường.

Honda HR-V.

Ở nhóm còn lại, ngoại trừ Toyota Raize, hầu hết các mẫu xe khác đều chứng kiến doanh số sụt giảm. Đặc biệt, Mazda CX-3 chỉ đạt 111 xe, giảm mạnh 268 xe (hơn 70%) so với tháng trước. Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này là do các đại lý đã “xả” gần hết hàng của phiên bản cũ (nhập khẩu từ Thái Lan). Từ tháng 8/2025, THACO AUTO sẽ chính thức chuyển sang lắp ráp mẫu xe này tại nhà máy ở Đà Nẵng.

Xe Hàn Quốc và Trung Quốc thất thế

Trong khoảng một năm qua, sự xuất hiện của các mẫu xe Trung Quốc như Omoda C5, Geely Coolray, Lynk & Co 06 và xe điện BYD Atto 2 đã tăng sức cạnh tranh. Dù vậy, các mẫu xe Trung Quốc vẫn chưa thể tạo được dấu ấn trên thị trường. Mặc dù không công bố doanh số cụ thể, các số liệu đăng ký ô tô mới cho thấy hầu hết các mẫu xe này chỉ bán được vài chục chiếc, thậm chí có tháng chỉ vài xe, tương đương mức đóng góp không đáng kể.

KIA Seltos.

Ngược lại, cuộc đua giữa xe Nhật Bản và Hàn Quốc đã có sự đảo chiều rõ rệt. Trước đây, xe Hàn Quốc chiếm ưu thế với bộ ba KIA Seltos, KIA Sonet và Hyundai Creta, nhưng sức hút của các mẫu xe Hàn Quốc đang dần giảm sút trong hai năm trở lại đây. Theo số liệu từ VAMA và TC Motor, trong 7 tháng đầu năm 2025, tổng doanh số của các mẫu xe Hyundai và KIA chỉ đạt 10.984 chiếc, chiếm khoảng 30% thị phần SUV đô thị tại Việt Nam. Phần lớn thị phần còn lại thuộc về các thương hiệu Nhật Bản.

Đặc biệt, trong tháng 7 vừa qua, không có mẫu xe Hàn Quốc nào lọt vào top 4 xe bán chạy nhất. KIA Seltos, mẫu xe bán chạy nhất của Hàn Quốc, chỉ tiêu thụ được 502 chiếc, thấp hơn cả Honda HR-V với 544 chiếc.