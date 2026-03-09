Cầm 750 triệu đồng trong tay: Những mẫu xe 7 chỗ đáng cân nhắc

Không chỉ các thương hiệu Nhật Bản và Hàn Quốc, các hãng xe Trung Quốc và Việt Nam cũng tham gia vào cuộc đua này giúp mang đến nhiều lựa chọn từ xe xăng truyền thống đến xe điện. Để sở hữu một mẫu xe 7 chỗ đầy đủ tiện nghi và công nghệ an toàn, mức giá phổ biến thường rơi vào khoảng 700 - 750 triệu đồng. Ở phân khúc này, các mẫu MPV khá phong phú, trong khi các mẫu CUV 7 chỗ lại khá hiếm.

Dưới đây là danh sách một số mẫu xe 7 chỗ đang được phân phối chính hãng với mức giá khoảng 750 triệu đồng, phục vụ đa dạng nhu cầu từ gia đình đến kinh doanh dịch vụ:

Toyota Innova Cross 2.0G.

Toyota Innova Cross 2.0G: 730 triệu đồng

Là phiên bản cơ sở của dòng Innova Cross, mẫu xe này giữ thiết kế ngoại thất quen thuộc nhưng được giản lược một số trang bị để tối ưu chi phí. Khoang cabin trang bị cụm đồng hồ analog kết hợp màn hình TFT 4,2 inch, ghế lái chỉnh cơ và không có lẫy chuyển số. Tuy nhiên, xe vẫn có hệ thống điều hòa tự động và nhiều tính năng an toàn như hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hệ thống chống bó cứng phanh.

Mitsubishi Destinator Premium: 745 triệu đồng

Là mẫu crossover 7 chỗ hiếm hoi dưới 750 triệu đồng sau khi áp ưu đãi từ một số đại lý, Destinator có thiết kế nam tính và khoảng sáng gầm lớn. Khoang cabin được trang bị màn hình giải trí 12,3 inch hiện đại, hỗ trợ kết nối không dây với Apple CarPlay và Android Auto. Xe sử dụng động cơ xăng Turbo 1.5L MIVEC, mang lại hiệu suất vận hành vượt trội và tiết kiệm nhiên liệu.

MG G50 1.5AT Luxury.

MG G50 1.5AT Luxury: 749 triệu đồng

Phiên bản cao cấp nhất của dòng G50 từ MG, chiếc xe này có kiểu dáng MPV truyền thống với không gian nội thất rộng rãi. Màn hình giải trí 12,3 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, cùng với ghế lái và ghế phụ chỉnh điện. MG G50 được trang bị động cơ xăng 1.5L Turbo, sản sinh công suất 169 mã lực mang đến hiệu suất vận hành ấn tượng.

VinFast Limo Green: 749 triệu đồng

VinFast Limo Green được định vị là mẫu MPV thuần điện và chủ yếu phục vụ cho nhu cầu kinh doanh vận tải. Với thiết kế tối giản nhưng hiện đại, xe tập trung vào tính thực dụng và chi phí vận hành. Khoang nội thất được tinh giản, bao gồm màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch và ghế bọc nỉ, tạo cảm giác chắc chắn. Động cơ điện của Limo Green có công suất 201 mã lực giúp xe có khả năng tăng tốc và tải tốt hơn khi chở đủ 7 người.

BYD M6.

BYD M6: 756 triệu đồng

BYD M6 là mẫu MPV thuần điện, hướng đến cả khách gia đình và kinh doanh dịch vụ. Xe nổi bật với chi phí vận hành thấp và trang bị tiện nghi phong phú. Với cấu hình ghế 2+3+2, hàng ghế thứ hai có thể trượt và gập phẳng, mang lại sự linh hoạt. M6 được trang bị màn hình cảm ứng 12,8 inch, điều hòa tự động và nhiều tính năng an toàn như ABS, EBD, cùng hệ thống treo đa liên kết giúp xe vận hành êm ái. Động cơ điện của M6 có công suất 163 mã lực, cho phép xe di chuyển lên đến 420 km sau một lần sạc.

Kia Carens 1.4T Signature: 755 triệu đồng

Nếu có điều kiện kinh tế tốt hơn, Kia Carens 1.4T Signature là lựa chọn cho những ai muốn một mẫu xe gầm cao 7 chỗ với tính thực dụng cao. Xe có không gian rộng rãi, trang bị màn hình giải trí 10,25 inch, hệ thống âm thanh Bose 8 loa và nhiều tiện nghi khác. Các công nghệ an toàn như phanh đĩa bốn bánh và hỗ trợ khởi hành ngang dốc cũng được trang bị đầy đủ. Tuy nhiên, Carens vẫn thuộc nhóm MPV cỡ nhỏ nên không gian ở hàng ghế thứ ba và khoang hành lý có thể khiêm tốn hơn so với một số đối thủ.