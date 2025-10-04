Vios không còn là “gà đẻ trứng vàng” của Toyota tại Việt Nam

Vios trước đây được coi là “gà đẻ trứng vàng” cho Toyota khi liên tục dẫn đầu doanh số và từng giữ ngôi vương trong nhiều năm liền. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng cùng với sự thay đổi trong thị hiếu người tiêu dùng đã khiến Vios không còn là lựa chọn hàng đầu. Lần gần nhất Vios đứng đầu danh sách ô tô bán chạy nhất Việt Nam đã cách đây 3 năm, khi mẫu xe này ghi nhận doanh số 23.529 xe, vượt qua nhiều đối thủ khác.

Trong năm 2022, Vios cũng không gặp quá nhiều khó khăn để duy trì vị thế của mình trong phân khúc sedan hạng B, khi kết thúc nửa đầu năm với 11.937 xe bán ra. Đến tháng 8/2022, tổng doanh số Vios đạt 14.190 xe. Tuy nhiên, sự cạnh tranh khốc liệt từ các mẫu xe khác đã khiến Vios phải chấp nhận vị trí thứ hai trong danh sách các mẫu xe bán chạy nhất của Toyota tại Việt Nam.

Vios mất vị thế, xe “xanh” chiếm 29% thị phần

Theo báo cáo mới nhất từ Toyota Việt Nam (TMV), thị trường ô tô Việt Nam đã có sự tăng trưởng đáng kể sau nửa đầu năm 2025, trong đó xe xanh chiếm 29% thị phần. Tuy nhiên, Toyota Vios đang dần đánh mất vị thế khi chỉ có 726 xe bán ra trong tháng 8/2025, giảm gần 500 xe so với tháng trước đó.

Ngược lại, mẫu crossover Yaris Cross đã ghi nhận doanh số 1.012 xe, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp Vios xếp sau Yaris Cross về doanh số bán hàng. Tính từ đầu năm đến nay, tổng số Vios bán ra chỉ đạt 7.204 xe, trong khi Yaris Cross đã đạt 7.691 xe.

So với tháng 8/2022, khi Vios đạt doanh số cao nhất, lượng xe bán ra trong tháng 8/2025 đã giảm gần 7.000 chiếc, tương đương với mức giảm gần 50%. Mặc dù thị trường ô tô đã có nhiều thay đổi, nhưng sự sụt giảm này cho thấy vị thế của Toyota Vios đang bị đe dọa.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm này là do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và xu hướng tiêu dùng chuyển dịch sang các dòng xe gầm cao, cùng với việc chậm đổi mới thiết kế của Vios. Trong khi các thị trường như Thái Lan và Philippines đã ra mắt thế hệ mới của Vios với thiết kế hiện đại và phiên bản hybrid, Toyota Việt Nam vẫn tiếp tục phân phối mẫu xe với thiết kế cũ.

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng Toyota Vios vẫn là một trong những mẫu xe bán chạy nhất tại Việt Nam khi đóng góp hơn 720 xe trong tổng số 5.171 xe Toyota được tiêu thụ trong tháng 8 vừa qua. Để duy trì sức hút và vị thế trên thị trường, Toyota Vios cần có những cải tiến kịp thời.