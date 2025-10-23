Loạt xe Toyota Yaris Cross đời 2024 giá 620 triệu đồng sau khoảng 30.000Km

Trên các sàn xe cũ, tại Hà Nội, nhiều chiếc Toyota Yaris Cross 1.5 D-CVT đời 2024 đang được rao bán đồng loạt với giá 620 triệu đồng. Phần lớn các xe đều mang màu trắng, nhập khẩu, hộp số tự động, động cơ xăng 1.5L.

Một số tin rao bán xe. (Ảnh chụp màn hình)

Theo thông tin từ các tin rao, những chiếc Yaris Cross này đã đi quãng đường từ 32.000 - 35.000Km, đều được bảo dưỡng định kỳ tại đại lý và vượt qua quy trình kiểm định 176 hạng mục kỹ thuật. Đại lý cam kết các xe không tai nạn, không ngập nước và đạt chất lượng tương đương xe mới, kèm theo bảo hành chính hãng cho người mua.

Với giá 620 triệu đồng, Yaris Cross 2024 cũ đang rẻ hơn đáng kể so với xe mới cùng phiên bản, hiện có giá lăn bánh khoảng 740 - 760 triệu đồng tùy khu vực. Mức chênh hơn 100 triệu đồng giúp người mua tiết kiệm chi phí mà vẫn sở hữu một chiếc SUV đô thị còn khá mới, trang bị hiện đại và tiết kiệm nhiên liệu.

Ảnh thực tế một chiếc xe được rao bán. (Ảnh chụp màn hình)

So sánh giữa các tin rao, hầu hết xe đều được mô tả giữ gìn kỹ, nội thất sạch sẽ, sơn ngoại thất nguyên bản và không cần chi phí dọn lại. Ngoài ra, vì được bán tại đại lý chính hãng, người mua có thể yên tâm hơn về tính pháp lý, hồ sơ sang tên cũng như tình trạng kỹ thuật của xe.

Toyota Yaris Cross 2024 thuộc nhóm SUV đô thị cỡ B, cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Creta, Honda HR-V và Kia Seltos. Ưu điểm của mẫu xe này nằm ở thương hiệu bền bỉ, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giá trị bán lại ổn định. Phiên bản D-CVT sử dụng hộp số vô cấp giả lập 10 cấp, vận hành mượt mà trong đô thị và có thêm nhiều trang bị an toàn như hệ thống hỗ trợ phanh, cảnh báo lệch làn, kiểm soát hành trình chủ động.

Việc cùng lúc xuất hiện nhiều xe Yaris Cross đời 2024 giá 620 triệu đồng tại Hà Nội cho thấy nguồn cung từ đại lý chính hãng đang khá dồi dào. Đây có thể là các xe kiểm thử hoặc xe đổi mới trong chương trình thu cũ đổi mới, nên tình trạng còn tốt và giấy tờ rõ ràng. Với người mua đang tìm SUV Nhật bền bỉ, ít khấu hao, đây là thời điểm thuận lợi để cân nhắc.

Trong phân khúc xe cũ tầm giá 600 - 650 triệu đồng, Yaris Cross 2024 nổi bật nhờ xuất xứ nhập khẩu, độ mới cao và thương hiệu Toyota vốn được thị trường tin tưởng. Nếu kiểm tra thực tế và xác minh đầy đủ bảo hành, người mua có thể sở hữu một chiếc xe vừa tiết kiệm, vừa sang trọng với chi phí hợp lý.