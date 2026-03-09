BMW R 1300 R Superhooligan ra mắt lấy cảm hứng từ Daytona

Bản Tribute kỷ niệm chiến thắng lịch sử của BMW tại Daytona

BMW R 1300 R Superhooligan được mang đến sự kiện Daytona Bike Week như một lời tri ân tới chiến thắng mang tính biểu tượng của hãng tại giải đua Daytona Superbike năm 1976. Khi đó, tay đua Steve McLaughlin đã giành chiến thắng với chiếc BMW R 90 S và đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử đua xe của thương hiệu Đức.

Thiết kế của R 1300 R Superhooligan được lấy cảm hứng trực tiếp từ chiếc R 90 S huyền thoại với tông màu cam nổi bật cùng số đua #83 – con số gắn liền với chiến thắng lịch sử. Tổng thể chiếc xe mang phong cách racing rõ rệt, từ dáng ngồi, dàn áo tối giản cho đến nhiều chi tiết được tinh chỉnh để phù hợp với mục tiêu thi đấu.

Mẫu xe này cũng được phát triển với mục đích tham gia giải đua Mission Foods Super Hooligan trong khuôn khổ MotoAmerica Daytona 200, cho thấy BMW không chỉ muốn tạo ra một bản concept trưng bày mà còn hướng tới khả năng vận hành thực tế trên đường đua.

Động cơ Boxer 1.300cc mạnh mẽ cùng hàng loạt nâng cấp hiệu suất

R 1300 R Superhooligan sử dụng nền tảng động cơ boxer-twin 1.300cc hoàn toàn mới của BMW. Khối động cơ này sản sinh công suất khoảng 145 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 149 Nm, mang lại khả năng tăng tốc mạnh mẽ đặc trưng của dòng roadster hiệu suất cao.

Để phục vụ mục tiêu thi đấu, chiếc xe được trang bị nhiều nâng cấp đáng chú ý như mâm carbon lấy từ dòng M 1000 RR, hệ thống ống xả hiệu suất cao bằng titan từ Akrapovič và nhiều chi tiết sợi carbon nhằm giảm trọng lượng tổng thể. Hệ thống treo cũng được điều chỉnh với phuộc trước dài hơn để cải thiện góc nghiêng khi vào cua và tối ưu khả năng xử lý trên đường đua.

Những nâng cấp này giúp chiếc roadster boxer của BMW mang phong cách streetfighter mạnh mẽ và sẵn sàng cạnh tranh tại các giải đua Super Hooligan.

BMW tiếp tục khẳng định DNA đua xe với dòng roadster mới

Sự xuất hiện của R 1300 R Superhooligan cho thấy BMW Motorrad đang muốn nhấn mạnh mối liên hệ giữa các mẫu xe thương mại và di sản đua xe lâu đời của hãng. Việc đưa mẫu xe này tới Daytona Bike Week cũng là cách để thương hiệu Đức tái hiện lại một chương quan trọng trong lịch sử motorsport của mình.

Dù chỉ là bản độ đặc biệt, R 1300 R Superhooligan vẫn phần nào hé lộ định hướng phát triển của dòng R 1300 R trong tương lai, nơi hiệu suất, công nghệ và yếu tố di sản được kết hợp để tạo nên một mẫu roadster mang đậm bản sắc BMW Motorrad.