"Xe chơi" Honda Prelude 2026 chốt giá từ 1,58 tỷ đồng, đợi về Việt Nam đấu MX-5

Honda Philippines đã chính thức nhận đặt cọc mẫu coupe thể thao Honda Prelude 2026 với mức giá công bố 3,498 triệu peso (tương đương khoảng 1,58 tỷ đồng). Con số này tạo ra nhiều tranh luận khi đặt cạnh các mẫu xe thuần thể thao cỡ nhỏ như Mazda MX-5 hay Subaru BRZ, vốn có giá dễ tiếp cận hơn tại nhiều thị trường. Tuy nhiên, nếu xét tới cấu hình hybrid hiện đại cùng nền tảng khung gầm hiệu năng cao, mức định giá trên được xem là phản ánh đúng định vị của một mẫu xe “chơi” thiên về công nghệ và trải nghiệm lái mới.

Theo dữ liệu từ Bộ Năng lượng Philippines, Prelude 2026 sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 2.0L kết hợp mô-tơ điện công suất cao và hộp số e-CVT tích hợp công nghệ S+ Shift. Khối động cơ xăng cho công suất khoảng 139 mã lực và mô-men xoắn 182 Nm, trong khi mô-tơ điện đóng vai trò chủ lực với 181 mã lực và 315 Nm, cung cấp lực kéo tức thì ở dải vòng tua thấp. Cấu hình này hứa hẹn mang lại khả năng tăng tốc mượt mà nhưng vẫn giàu cảm xúc, đồng thời vượt trội so với phiên bản hybrid tiêu chuẩn của Honda Civic e:HEV.

Đáng chú ý, Honda đã nỗ lực xóa bỏ định kiến về sự “nhàm chán” của hộp số vô cấp bằng việc phát triển hệ thống S+ Shift, cho phép giả lập cấp số và tạo hiệu ứng sang số rõ ràng hơn khi tăng tốc. Nhờ đó, Prelude không chỉ giữ được ưu thế tiết kiệm nhiên liệu của hybrid mà còn mang đến cảm giác lái gần với các mẫu coupe truyền thống.

Về nền tảng vận hành, Prelude 2026 chia sẻ nhiều thành phần quan trọng từ Honda Civic Type R, bao gồm hệ thống treo trước đa liên kết kiểu “dual-axis” giúp hạn chế hiện tượng torque steer khi tăng tốc mạnh và cải thiện độ ổn định khi vào cua. Xe cũng được trang bị hệ thống phanh Brembo hiệu năng cao, củng cố định hướng thể thao rõ rệt thay vì đơn thuần là một mẫu hybrid thiên về tiết kiệm.

Tại Philippines, xe được phân phối duy nhất một phiên bản cao cấp, đi kèm các tùy chọn màu ngoại thất như Crystal Black Pearl, Meteoroid Gray Metallic, Racing Blue Pearl, Rallye Red và Moonlit White Pearl. Riêng màu trắng Moonlit White Pearl có giá cao hơn khoảng 9 triệu đồng so với các màu còn lại.

Nếu được đưa về Việt Nam trong thời gian tới, Prelude 2026 nhiều khả năng sẽ trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc coupe hai cửa vốn khá ít sản phẩm, sẵn sàng tạo thế cạnh tranh trực tiếp với BRZ hay MX-5 ở nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu xe thể thao khác biệt, thiên về công nghệ nhưng vẫn đậm chất cảm xúc.