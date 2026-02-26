Honda “khai tử” Civic 2026 bản xăng, chuyển sang hybrid toàn bộ

Kể từ phiên bản 2026, Honda Civic tại Thái Lan không còn các biến thể sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L, thay vào đó toàn bộ lineup được chuyển sang hệ truyền động hybrid e:HEV.

Danh mục mới gồm ba phiên bản e:HEV EL, e:HEV EL+ và e:HEV RS với giá niêm yết lần lượt 949.000 baht, 1.099.000 baht và 1.239.000 baht (tương đương khoảng 790 triệu đến hơn 1 tỷ đồng). Đáng chú ý, sự xuất hiện của bản EL đóng vai trò cấu hình “hybrid giá dễ tiếp cận”, thay thế vị trí của các bản xăng trước đây và giúp Civic mở rộng tệp khách hàng trong bối cảnh xu hướng xe xanh ngày càng rõ nét.

Cả ba phiên bản đều sử dụng chung hệ truyền động gồm động cơ xăng 2.0L kết hợp hai mô-tơ điện, hộp số E-CVT và pin lithium-ion. Nhờ đó, khác biệt giữa các cấu hình gần như không nằm ở khả năng vận hành mà chủ yếu tập trung vào thiết kế và trang bị. Điều này đồng nghĩa ngay cả phiên bản tiêu chuẩn vẫn mang lại trải nghiệm lái tương đồng bản cao cấp.

Sự khác biệt rõ nét nhất giữa các phiên bản nằm ở diện mạo bên ngoài. Thay vì vẻ hầm hố của bản RS với mâm 18 inch, hai bản EL và EL+ sở hữu mâm hợp kim 17 inch có thiết kế thanh lịch hơn, đồng thời lược bỏ một số chi tiết mang tính thể thao như cánh gió sau hay ốp chụp ống xả.

Không gian nội thất cũng được phân cấp rõ ràng: bản EL dùng ghế nỉ chỉnh cơ, EL+ nâng cấp lên ghế da, trong khi một số tiện nghi như vô-lăng bọc da, sạc không dây hay đèn viền nội thất không còn xuất hiện trên hai phiên bản thấp. Tuy nhiên, màn hình giải trí trung tâm 9 inch vẫn được giữ lại và gói an toàn Honda Sensing tiếp tục trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ dòng xe.

Việc loại bỏ hoàn toàn phiên bản thuần xăng và chuyển sang chiến lược “hybrid hóa toàn bộ” cho thấy định hướng điện hóa rõ ràng của Honda tại Thái Lan. Động thái này đồng thời đặt ra câu hỏi liệu thị trường Việt Nam có sớm chứng kiến bước đi tương tự, khi xu hướng giảm phát thải và tiết kiệm nhiên liệu ngày càng trở thành ưu tiên trong phân khúc sedan hạng C.