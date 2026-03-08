Chiếc Honda CR-V L 2023 "trắng, zin" giá tốt tháng Giêng

Một chiếc Honda CR-V L 2020 đang được rao bán trên thị trường xe cũ với mức giá 829 triệu đồng đang thu hút sự chú ý của nhiều người tìm mua SUV 7 chỗ đã qua sử dụng. Theo thông tin trong tin đăng, chiếc xe thuộc phiên bản L sử dụng động cơ 1.5L tăng áp, odo khoảng 54.000 km, xe cá nhân chính chủ và được giới thiệu còn khá “zin”, phù hợp với những người tìm một mẫu xe gia đình rộng rãi nhưng không muốn chi quá nhiều tiền cho xe mới.

Ở thời điểm mở bán tại Việt Nam, phiên bản L của Honda CR-V 2020 từng là cấu hình cao cấp, nổi bật trong phân khúc SUV hạng C nhờ thiết kế hiện đại, nhiều trang bị tiện nghi và khả năng vận hành mạnh mẽ. Xe sử dụng động cơ 1.5L VTEC Turbo kết hợp hộp số vô cấp CVT, cho công suất khoảng 188 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm. Cấu hình này mang lại cảm giác lái khá bốc so với mặt bằng chung trong phân khúc xe gia đình 7 chỗ.

Theo người bán, chiếc xe hiện đã đi khoảng 54.000 km, mức quãng đường được xem là khá hợp lý với một chiếc xe sản xuất năm 2020. Với những mẫu SUV gia đình như CR-V, mốc vận hành dưới 60.000 km thường vẫn nằm trong giai đoạn sử dụng ổn định nếu chủ xe bảo dưỡng đầy đủ. Tin đăng cũng cho biết xe thuộc diện tư nhân chính chủ, còn hạn đăng kiểm và có kèm phụ kiện theo xe.

Mức giá 829 triệu đồng được đặt trong khoảng giá thị trường của dòng xe này. Theo dữ liệu hiển thị trên trang rao bán, nhiều chiếc Honda CR-V 2020 bản L hiện dao động từ khoảng 797 triệu đến 863 triệu đồng tùy tình trạng, số km và khu vực. Như vậy, chiếc xe đang được rao bán nằm gần mức trung bình của thị trường, không phải rẻ nhất nhưng vẫn thuộc nhóm dễ tiếp cận.

So với việc mua xe mới, lựa chọn một chiếc CR-V đời 2020 có thể giúp người mua tiết kiệm đáng kể chi phí ban đầu. Thời điểm còn bán mới, bản L của mẫu SUV này có giá niêm yết hơn 1 tỷ đồng, và sau khi lăn bánh tại các thành phố lớn thường vượt mốc 1,1 tỷ đồng. Sau vài năm sử dụng, mức giá hơn 800 triệu đồng cho thấy chiếc xe đã giảm một phần đáng kể so với ban đầu.

Bên cạnh yếu tố giá, Honda CR-V vẫn được nhiều gia đình lựa chọn nhờ không gian nội thất rộng, cấu hình 5+2 chỗ linh hoạt và khả năng vận hành ổn định. Hàng ghế thứ hai rộng rãi, hàng ghế thứ ba có thể sử dụng cho trẻ em hoặc các chuyến đi ngắn, phù hợp với nhu cầu di chuyển đông người.

Với những người đang tìm một mẫu SUV cỡ C đã qua sử dụng, chiếc CR-V bản L 2020 trong tin rao có thể là lựa chọn đáng tham khảo. Mức giá nằm trong mặt bằng chung của thị trường, số km không quá cao và xe được giới thiệu thuộc dạng cá nhân chính chủ. Dù vậy, người mua vẫn nên kiểm tra thực tế tình trạng thân vỏ, động cơ và lịch sử bảo dưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.