Hyundai Tucson hay Mazda CX-5: 5 năm sau, ai thực sự “ngốn tiền” hơn?

Trong phân khúc CUV hạng C tại Việt Nam, cuộc so kè giữa Hyundai Tucson và Mazda CX-5 chưa bao giờ hạ nhiệt. Một bên là mẫu xe Hàn Quốc giàu công nghệ, thiết kế táo bạo, bên kia là đại diện Nhật Bản trung tính, bền bỉ và giữ giá tốt. Nhưng nếu gạt qua yếu tố cảm xúc để nhìn thẳng vào bài toán tài chính trong 5 năm sử dụng, cán cân sẽ nghiêng về đâu?

Giả định một gia đình sử dụng xe trung bình 15.000 km mỗi năm, tương đương 75.000 km sau 5 năm, bức tranh chi phí bắt đầu lộ diện.

Giá mua ban đầu: Tucson thực tế cao hơn tưởng tượng

Trên mặt bằng thị trường, bản được khách hàng lựa chọn nhiều của Tucson hiện nay là 2.0 Premium, với giá niêm yết khoảng 819 triệu đồng. Mức 769 triệu đồng thuộc về bản tiêu chuẩn, nhưng thực tế ít phổ biến hơn trong cơ cấu bán hàng.

Trong khi đó, CX-5 2.0 Deluxe có giá khoảng 749 triệu đồng. Như vậy, nếu so phiên bản phổ biến với phiên bản phổ biến, khoảng cách ban đầu không còn 20 triệu đồng mà đã lên tới xấp xỉ 70 triệu đồng.

Khoản chênh lệch này đủ để tạo lợi thế đáng kể cho CX-5 ngay từ điểm xuất phát, dù Tucson thường có ưu đãi từ hãng hoặc đại lý tùy thời điểm.

Chi phí nhiên liệu: Ngang ngửa ở bản xăng, khác biệt nếu chọn diesel

Với động cơ xăng 2.0, cả hai mẫu xe tiêu thụ quanh ngưỡng 7-7,6 lít/100 km trong điều kiện hỗn hợp. Tính theo giá xăng trung bình 25.000 đồng/lít, tổng chi phí nhiên liệu cho 75.000 km rơi vào khoảng 135-145 triệu đồng. Khoảng cách giữa hai mẫu xe ở bản xăng gần như không đáng kể.

Tuy nhiên, Tucson còn có lựa chọn động cơ diesel với mức tiêu thụ khoảng 6,1 lít/100 km. Nếu đi đủ 75.000 km, phiên bản máy dầu có thể giúp tiết kiệm vài chục triệu đồng tiền nhiên liệu so với bản xăng. Đây là lợi thế riêng của Tucson, bởi CX-5 hiện chỉ phân phối động cơ xăng hút khí tự nhiên.

Bảo dưỡng: Triết lý vận hành khác nhau

Sau 75.000 km, chi phí bảo dưỡng của cả hai xe thường dao động trong khoảng 30-45 triệu đồng, tùy điều kiện sử dụng và cấp bảo dưỡng.

CX-5 sử dụng động cơ hút khí tự nhiên và hộp số tự động 6 cấp truyền thống, cấu hình được đánh giá “hiền”, ít phát sinh chi phí bất ngờ nếu bảo dưỡng đúng chuẩn.

Tucson 2.0 Premium dùng hộp số tự động 6 cấp truyền thống, trong khi bản 1.6 Turbo dùng ly hợp kép 7 cấp. Nếu chọn bản Turbo, chi phí chăm sóc dài hạn có thể cao hơn đôi chút. Tuy nhiên, ở bản 2.0 Premium, phiên bản đang được so sánh, mức độ phức tạp cơ khí không quá khác biệt so với CX-5.

Khấu hao: Khoản tiền lớn nhất sau 5 năm

Yếu tố tạo ra khoảng cách thực sự nằm ở khấu hao.

Thực tế thị trường xe cũ cho thấy, sau 5 năm, CX-5 thường giữ lại khoảng 60–65% giá trị ban đầu, trong khi Tucson phổ biến ở mức 55-60%.

Nếu lấy mốc giá 819 triệu đồng cho Tucson 2.0 Premium và 749 triệu đồng cho CX-5 2.0 Deluxe, mức chênh lệch giá trị còn lại sau 5 năm có thể rơi vào khoảng 40-60 triệu đồng. Đây mới là khoản tiền “bốc hơi” rõ ràng nhất khi chủ xe quyết định bán lại.

Tổng chi phí 5 năm: Khoảng cách nới rộng

Khi cộng dồn giá mua ban đầu cao hơn, khấu hao nhỉnh hơn và chi phí vận hành tương đương, tổng chi phí sở hữu 5 năm của Tucson 2.0 Premium có thể cao hơn CX-5 khoảng 70-90 triệu đồng, tùy biến động thị trường và mức ưu đãi thực tế tại thời điểm mua.

Con số này không quá lớn nếu chia đều theo từng tháng sử dụng, nhưng đủ rõ để khẳng định CX-5 có lợi thế kinh tế dài hạn hơn khi so cùng phiên bản phổ biến.

Không chỉ là tiền: Công nghệ hay sự bền bỉ?

Dẫu vậy, một chiếc xe không chỉ tồn tại trên bảng tính.

Tucson 2.0 Premium ghi điểm với thiết kế nội thất hiện đại, màn hình đôi 12,3 inch, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống hỗ trợ lái nâng cao. Cảm giác “xe mới, xe công nghệ” thể hiện rõ trong từng chi tiết.

CX-5 lại thuyết phục bằng sự đầm chắc, khoảng sáng gầm 200 mm và nền tảng cơ khí đã được kiểm chứng qua nhiều năm trên thị trường Việt Nam. Đây là mẫu xe thiên về giá trị sử dụng bền vững hơn là phô diễn công nghệ.

Kết luận

Nếu câu hỏi là “ai ngốn tiền hơn sau 5 năm?”, câu trả lời lúc này nghiêng về Tucson khi xét trên phiên bản phổ biến 2.0 Premium.

Nhưng nếu đặt câu hỏi rộng hơn, “ai mang lại sự cân bằng giữa chi phí và độ bền?”, CX-5 lại cho thấy sự hợp lý đáng cân nhắc.

Và sau tất cả những con số, điều còn lại không chỉ là vài chục triệu đồng chênh lệch, mà là cách mỗi chủ xe định nghĩa giá trị cho riêng mình: chọn công nghệ mới mẻ hôm nay, hay sự ổn định đã được kiểm chứng theo năm tháng.