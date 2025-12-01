Đại lý Toyota tại Việt Nam nhận cọc dòng xe Hilux mới

Tuy nhiên, thông tin về việc loại bỏ tùy chọn động cơ nhỏ và mức giá khởi điểm tăng vọt đang khiến nhiều người tiêu dùng cân nhắc. Ngay sau màn ra mắt tại Thái Lan, các đại lý Toyota tại Việt Nam đã nhanh chóng chào mời nhận cọc cho mẫu Hilux thế hệ thứ 9.

Theo thông tin từ phía tư vấn bán hàng, những chiếc xe đầu tiên có thể được bàn giao đến tay khách hàng vào tháng 1/2026. Dù vậy, theo dự tính toán của nhiều người thì giá của mẫu bán tải này sẽ tăng đáng kể.

Theo một số tư vấn bán hàng, Toyota Hilux mới tại Việt Nam nhiều khả năng sẽ loại bỏ hoàn toàn tùy chọn động cơ dầu 2.4L quen thuộc. Thay vào đó, cả 3 phiên bản dự kiến phân phối gồm 2.8 4x2 MT, 2.8 4x2 AT và bản cao cấp 2.8 4x4 Adventure đều sử dụng động cơ 2.8L.

Toyota Hilux được gói công nghệ Toyota Safety Sense 3.0.

Chính sự nâng cấp đồng bộ này đã đẩy mức giá dự kiến lên một ngưỡng mới. Giá khởi điểm của Hilux 2026 được dự báo sẽ bắt đầu từ khoảng 800 triệu đồng và phiên bản cao nhất có thể chạm ngưỡng 1,1 tỷ đồng. So với mức giá hiện hành từ 668 đến 999 triệu đồng, đây là một bước tăng giá đáng kể.

Điều này vô tình tạo ra bất lợi lớn cho Hilux khi đặt lên bàn cân với các đối thủ như Mitsubishi Triton (giá từ 655 triệu đồng) hay Ford Ranger, vốn đều sở hữu các phiên bản giá rẻ phục vụ nhóm khách hàng yêu cầu tính thực dụng cao.

Mức giá tăng cao được hãng xe Nhật Bản lý giải bằng sự nâng cấp về thiết kế và trang bị. Tại thị trường Thái Lan, phiên bản cao cấp sở hữu ngoại hình cơ bắp, hiện đại với hệ thống đèn LED toàn phần và bộ mâm kích thước lên tới 18 inch, đi kèm phanh đĩa cho bánh sau thay vì phanh tang trống như trước đây.

Bên trong nội thất, Hilux 2026 có nhiều điểm tương đồng với Land Cruiser Prado, đặc biệt là ở thiết kế vô-lăng. Trên phiên bản Overland, xe được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch sắc nét cùng màn hình giải trí trung tâm hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây

Ngoài ra xe cũng được trang bị phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu hệ thống lựa chọn đa địa hình Multi-Terrain Select (MTS) tương tự Land Cruiser, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, sạc không dây và cổng sạc USB-C hiện đại.

Về khả năng vận hành, Toyota Hilux được trang bị động cơ dầu tăng áp 2.8L, cho công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn đạt 420Nm đối với bản số sàn 6 cấp. Trên các phiên bản sử dụng hộp số tự động 6 cấp, mô-men xoắn được tinh chỉnh lên mức 500Nm.

Hệ thống an toàn cũng được chú trọng đặc biệt với gói công nghệ Toyota Safety Sense 3.0. Người lái sẽ được hỗ trợ bởi hàng loạt tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng mọi dải tốc độ, cảnh báo và hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau cùng hệ thống camera 360 độ và 7 túi khí bảo vệ.

Với những nâng cấp về tiện nghi và công nghệ, Toyota Hilux đang dần chuyển mình để phục vụ nhóm khách hàng mua bán tải như một chiếc xe chơi hay xe gia đình gầm cao. Tuy nhiên, mức giá dự kiến cao từ bản tiêu chuẩn sẽ là rào cản không nhỏ khi Hilux muốn giành lại thị phần từ tay Ford Ranger.

Nội thất Toyota Hilux mới có nhiều điểm tương đồng với Land Cruiser Prado.

Thống kê 10 tháng đầu năm 2025 cho thấy Ford Ranger vẫn đang thống trị phân khúc với doanh số áp đảo 14.453 xe, bỏ xa Mitsubishi Triton (3.255 xe) và Toyota Hilux (3.026 xe). Hiện tại, các đại lý đang tích cực tung ra các chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ để xả kho những chiếc Hilux đời cũ, dọn đường cho màn ra mắt của thế hệ mới đầy hứa hẹn nhưng cũng nhiều thách thức này.