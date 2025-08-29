Toyota Hilux 2026 tiếp tục rò rỉ những thông tin mới

Trên instagram của AutonetMagz mới đây đã đăng tải hình ảnh chạy thử của Toyota Hilux thế hệ mới cùng lớp ngụy trang kín đáo. Chiếc bán tải cabin đơn có thiết kế phần đầu xe tương tự phiên bản cabin kép, với cụm đèn pha mỏng hơn và lưới tản nhiệt mới.

Tuy nhiên, khung gầm và nền tảng của xe vẫn được giữ nguyên từ phiên bản hiện tại. Đuôi xe được lấy cảm hứng từ mẫu bán tải Tacoma phiên bản Mỹ mới nhất với cụm đèn hậu được thiết kế lại. Kích thước thùng xe hình như không thay đổi.

Kích thước tổng thể của Toyota Hilux mới dự kiến sẽ tương đương với phiên bản hiện hành, nhỏ hơn so với Ford Ranger và Kia Tasman. Thùng xe cũng có kích thước tương tự, không đủ rộng để đặt vừa một pallet gỗ kê hàng tiêu chuẩn của Úc giữa hai vòm bánh xe. Các bức ảnh chụp mới nhất không cho thấy bậc lên xuống ở cản sau như trên các phiên bản cabin kép cao cấp hơn.

Mặc dù kích thước cabin vẫn giữ nguyên nhưng những hình ảnh rò rỉ trước đó cho thấy nội thất của Toyota Hilux 2026 sẽ được nâng cấp đáng kể về công nghệ. Xe dự kiến sẽ có hai màn hình lớn 12,3 inch cho các chức năng hiển thị và thông tin giải trí - tăng từ màn hình cảm ứng 8,0 inch và đồng hồ hiển thị kỹ thuật số một phần hiện nay.

Một số chi tiết hoàn thiện “lấy cảm hứng” từ Land Cruiser Prado, chẳng hạn như: các lỗ thông hơi hình hộp, cần số cũng khá tương tự. Dưới các lỗ thông hơi trung tâm có vẻ như là hàng công tắc lật tương tự cho các chức năng điều hòa không khí, thay thế cho cụm nút xoay và nút bấm hiện tại.

Ngoài ra, xe còn có hộc đựng đồ kép, nút bấm khởi động, một khay để điện thoại dưới các lỗ thông hơi trung tâm, và một bộ chọn chế độ lái ở bên trái của cần số. Chưa rõ không gian mở phía trước cần số được sử dụng để làm gì, có thể là một hộc đựng đồ hoặc chỗ sạc không dây.

Các phiên bản cao cấp của Toyota Hilux 2026 dự kiến vẫn sẽ sử dụng động cơ diesel tăng áp 2.8L 4 xi-lanh, nhưng sẽ được kết hợp với hộp số tự động 8 cấp thay vì 6 cấp như hiện tại. Công nghệ mild-hybrid 48V cũng sẽ được giữ lại, hỗ trợ động cơ diesel khi tăng tốc, với công suất tương tự mức 201 mã lực/500Nm hiện tại.

Các phiên bản thấp hơn dự kiến sẽ tiếp tục sử dụng động cơ diesel tăng áp 2.4L và động cơ xăng 2.7L không tăng áp. Tuy nhiên, đứng trước các quy định nghiêm ngặt về khí thải, Toyota đã úp mở về việc sử dụng nhiên liệu sinh học cho dòng xe bán tải HiLux.

Toyota Hilux 2026 dự kiến sẽ được ra mắt tại Thái Lan, sau đó sẽ dần lan sang các thị trường khác, chưa rõ khi nào xe về Việt Nam. Với những nâng cấp toàn diện về thiết kế và công nghệ, Toyota Hilux 2026 hứa hẹn sẽ tiếp tục củng cố vị thế trong phân khúc bán tải, cạnh tranh trực tiếp cùng các đối thủ như Ford Ranger hay Mitsubishi Triton.