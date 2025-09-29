Toyota Hilux thế hệ mới sắp trình làng với nhiều thay đổi lột xác

Toyota chuẩn bị giới thiệu thế hệ hoàn toàn mới của mẫu bán tải Hilux tại Thailand Motor Expo 2025, diễn ra từ ngày 28/11 đến 10/12. Đây sẽ là lần ra mắt toàn cầu của Hilux thế hệ thứ 9, mẫu xe vốn được xem là xương sống trong dải sản phẩm bán tải của Toyota trên nhiều thị trường.

Tại Úc, dự kiến Toyota Hilux mới sẽ ra mắt trong nửa đầu năm 2026, với những chiếc đầu tiên đến tay khách hàng khoảng giữa năm.

Theo các hình ảnh rò rỉ từ xe chạy thử và bản vẽ bằng sáng chế cho thấy Hilux mới sẽ mang đến nhiều thay đổi đáng chú ý, điển hình như: Đầu xe với lưới tản nhiệt dựng đứng, cụm đèn pha mảnh mai, khả năng có thêm dải LED nối liền hai cụm đèn, hốc bánh vuông vức đi kèm ốp nhựa đen, tăng cảm giác mạnh mẽ. Cụm đèn hậu được tinh chỉnh hiện đại hơn, tạo cảm giác cao cấp.

Khung gầm vẫn sử dụng khung bậc thang IMV, chưa chuyển sang nền tảng TNGA-F như Land Cruiser mới hay Tacoma, nhưng được dự đoán trang bị hệ thống lái trợ lực điện, giúp tiết kiệm nhiên liệu và tích hợp các công nghệ an toàn chủ động (ADAS).

Thiết kế tổng thể đưa Hilux mới hòa hợp với ngôn ngữ hiện đại của Toyota, mang đến vẻ ngoài cứng cáp, khí động học hơn, đồng thời giữ nét đặc trưng mạnh mẽ vốn được khách hàng ưa chuộng.

Hiện tại, Hilux vẫn tiếp tục sử dụng động cơ diesel 2.8L 4 xi-lanh, 201 mã lực, được tích hợp công nghệ mild-hybrid 48V nhằm cải thiện độ mượt mà và hiệu quả nhiên liệu. Trong năm 2026, Toyota dự kiến bổ sung biến thể plug-in hybrid.

Đặc biệt, Toyota Hilux mới nhiều khả năng sẽ áp dụng hệ truyền động hybrid i-Force Max 2.4L từ Tacoma, công suất lên tới 326 mã lực và mô-men xoắn cực đại 630 Nm, mở ra cơ hội cho phiên bản GR Hilux hiệu suất cao. Hãng xe Nhật Bản cũng úp mở kế hoạch ra phiên bản Hilux thuần điện trong năm nay.

Trong khi đó, các lựa chọn động cơ diesel và xăng hiện tại vẫn tiếp tục được duy trì, bao gồm: động cơ diesel 2.4L hoặc 2.8L tăng áp, với mô-men xoắn và công suất ổn định, kết hợp với công nghệ mild-hybrid trên một số phiên bản.

Nội thất Toyota Hilux mới được kỳ vọng nâng cấp toàn diện, hiện đại và tiện nghi với bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí trung tâm dạng máy tính bảng “nổi”, lấy cảm hứng từ Land Cruiser và Prado. Những cải tiến này giúp người lái có trải nghiệm mới mẻ, hiện đại, dù khung gầm cơ khí vẫn duy trì như thế hệ cũ.

Toyota Hilux thế hệ mới được xem là quân bài chiến lược nhằm củng cố vị thế trước các đối thủ trực tiếp như Ford Ranger, đồng thời mở rộng sức hút ở phân khúc bán tải vốn cạnh tranh khốc liệt.