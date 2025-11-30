Độc đáo xe máy điện gấp gọn như vali, chỉ dành cho người có gu

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người sử dụng, các nhà sản xuất xe điện cũng đã đưa tới thị trường nhiều dòng xe máy điện với thiết kế, kiểu dáng khác nhau. Và mới đây, một đơn vị tới từ Nhật Bản là Icoma đã trình làng mẫu xe máy điện gấp gọn mang tên Tatamel Bike.

Hướng tới những khách hàng cần một chiếc xe điện linh hoạt cho nhu cầu di chuyển kết hợp giữa tàu điện/ô tô với xe máy điện. Tatamel Bike giống như một Transformer mà ai đó "lỡ tay" biến thành sản phẩm thật. Và rõ ràng, mục đích của Icoma khi sản xuất Tatamel Bike không phải là doanh số mà là sự độc đáo.

Tatamel Bike được xây dựng trên mô hình đặc trưng của một chiếc xe đạp gấp điển hình. Khi gấp lại, nó có kích thước là 69 x 69 x 25 cm trong khi mở ra, chiếc xe có kích thước tổng thể là 122 x 99 x 64 cm. Với khối lượng 63 kg, xe không dễ dàng để nhấc lên và mang theo hàng ngày nhưng người dùng vẫn có thể đẩy như một chiếc vali linh hoạt.

Kết cấu của xe vẫn đúng chuẩn của một chiếc máy điện với hệ thống giảm xóc trước sau tạo sự ổn định khi di chuyển. Bộ bánh xe được làm kiểu lệch khá thú vị: bánh trước 10 inch, bánh sau 6.5 inch và có tải trọng tối đa là 100 kg, do đó phù hợp với hầu hết thể trạng người sử dụng.

Xe máy điện Tatamel Bike được trang bị động cơ điện 600W và có thể đạt công suất tối đa là 2000 W cùng mômen xoắn ấn tượng giúp xe có khả năng tăng tốc ấn tượng. Tốc độ tối đa mà xe có thể đạt được là 40 km/h nên đảm bảo người sử dụng có thể di chuyển linh hoạt trên đường phố.

Cấp năng lượng cho Tatamel Bike là pin LFP có dung lượng 600 Wh, cho quãng đường vận hành một lần sạc đầy là khoảng 30 km. Xe cũng được tích hợp cổng sạc USB thuận tiện để người dùng có thể sạc các thiết bị của mình một cách dễ dàng.

Về mặt thiết kế, các tấm ốp hông phẳng được in 3D và có thể thay đổi, giúp bạn đổi màu hoặc họa tiết bất cứ lúc nào. Một chi tiết nhỏ nhưng rất hợp với phong cách của Tatamel: trông như một món đồ công nghệ có thể tùy biến theo sở thích, giúp nó nổi bật giữa đám xe điện nhỏ gọn.

Tại Nhật Bản, xe máy điện Tatamel Bike được bán chính hãng với mức giá 498.000 yên - khoảng 84 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt. Đương nhiên mức giá bán này không rẻ và đặc biệt nếu như mang về Việt Nam còn cộng thêm các khoản thuế và chi phí vận chuyển.