Chi tiết Mazda 6e sắp mở bán, nội thất "xịn" như xe sang

Mazda 6e là sản phẩm được Mazda phát triển chung với hãng xe Trung Quốc Changan, sử dụng nền tảng của mẫu xe điện Deepal L07. Trên thị trường quốc tế, xe mang tên Mazda EZ-6, còn tại Thái Lan sẽ được phân phối dưới tên gọi Mazda 6e và nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc.

Mazda 6e sắp bán tại Thái Lan được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc

Về ngoại thất, Mazda 6e theo đuổi phong cách thiết kế KODO quen thuộc nhưng hiện đại hơn, kết hợp các đường nét mềm mại và tỷ lệ thân xe tinh chỉnh cho khí động học. Xe có kích thước dài 4.921 mm, rộng 1.890 mm, cao 1.491 mm và trục cơ sở 2.895 mm. Khoang hành lý phía sau có dung tích từ 330 đến 1.074 lít tùy cách gập hàng ghế thứ hai, trong khi cốp trước (frunk) cung cấp thêm 70 lít chứa đồ.

Mazda 6e theo đuổi phong cách thiết kế KODO

Về nội thất, khoang cabin được hoàn thiện theo phong cách sang trọng, phối màu đen – nâu và sử dụng chất liệu da kết hợp da lộn Diamond Cut. Hàng ghế trước có tính năng ngả “Zero Gravity”, đi cùng màn hình trung tâm 14,6 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, HUD, dàn âm thanh Sony 14 loa, điều hòa tự động 3 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh cố định và cốp sau điều khiển điện. Một điểm nhấn độc đáo là hệ thống loa tích hợp trong tựa đầu ghế trước.

Nội thất Mazda 6e sang trọng và hiện đại

Cấu hình vận hành gồm mô-tơ điện đặt ở cầu sau, sản sinh công suất tối đa 244 mã lực và mô-men xoắn 320 Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động RWD, đi kèm bộ pin lithium-ion 77,9 kWh cho phạm vi di chuyển lên đến 654 km theo chuẩn NEDC. Khả năng tăng tốc 0–100 km/h đạt 7,8 giây và tốc độ tối đa giới hạn ở 175 km/h.

Mazda 6e hỗ trợ sạc AC 11 kW và sạc nhanh DC tối đa 200 kW; với trạm sạc nhanh, pin có thể nạp từ 10% đến 80% trong khoảng 45 phút. Các công nghệ an toàn chủ động thuộc gói i-ActivSense được trang bị tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản.

Mazda 6e có phạm vi di chuyển lên đến 654 km 1 lần sạc đầy

Tại Thái Lan, Mazda 6e sẽ có 06 màu ngoại thất: Crystal White Pearl, Aero Grey, Jet Black, Machine Grey, Soul Red Crystal và Melting Copper; nội thất gồm hai tùy chọn đen hoặc nâu.

Mazda 6e có giá khởi điểm khoảng hơn 1 triệu baht tại thị trường Thái Lan

Chia sẻ về mẫu sedan điện mới, ông Masahiro Moro – Chủ tịch kiêm CEO Mazda Motor Corporation cho biết hãng đã tinh chỉnh hệ thống treo, lốp xe và tối ưu phân bổ trọng lượng nhằm tái tạo chất lái đặc trưng của Mazda. Ông nhấn mạnh Mazda 6e sẽ đạt tỷ lệ phân bổ gần 50:50 để đảm bảo cảm giác vận hành đúng “DNA” thương hiệu.