Toyota tung ảnh "nhá hàng" bán tải điện Hilux 2026

Trước thềm ra mắt chính thức tại Thái Lan vào ngày 10/11, Toyota đã tung video “nhá hàng” hé lộ diện mạo hoàn toàn mới của dòng bán tải ăn khách Hilux Travo 2026. Đây cũng là lần đầu tiên mẫu xe này được giới thiệu trên phạm vi toàn cầu, thay thế cho phiên bản Hilux Revo hiện hành.

Ảnh teaser của Toyota Hiulux Trevo 2026

Toyota Hilux thế hệ thứ 9 được phát triển trên nền tảng IMV quen thuộc, khung gầm cũng được dùng cho Fortuner và Innova nhưng đã được tinh chỉnh lại để cải thiện độ ổn định, giảm rung động và tối ưu độ bền.

Ngoại thất của Toyota Hilux Travo 2026 thay đổi rõ rệt với phong cách vuông vức, mạnh mẽ hơn. Phần đầu nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn, dòng chữ “TOYOTA” in nổi thay cho logo truyền thống, cụm đèn pha LED thanh mảnh kèm dải định vị ban ngày hình chữ J. Nắp ca-pô được dập nổi, cản trước mở rộng và góc cạnh hơn.

Ở phía sau, xe sử dụng cụm đèn hậu LED tạo hình chữ C, nắp thùng in logo Toyota, đèn phanh thứ ba đặt giữa. Bộ mâm hợp kim thiết kế mới dạng 7 chấu mang lại diện mạo khỏe khoắn hơn.

Không gian nội thất của Hilux Travo được làm mới hoàn toàn, bố cục nhiều tầng với các đường nét góc cạnh. Màn hình trung tâm dạng nổi, cụm đồng hồ kỹ thuật số và nhiều hộc chứa đồ tiện dụng. Bảng điều khiển trung tâm tạo chiều sâu, cần số phẳng lấy cảm hứng từ Land Cruiser FJ, ghế bọc da tùy phiên bản, điều hòa tự động hai vùng và cổng sạc USB-C.

Toyota cũng bổ sung các tính năng an toàn tiên tiến trong gói Toyota Safety Sense, gồm phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo lệch làn và kiểm soát hành trình thích ứng.

Dưới nắp ca-pô ToyotaHilux Travo 2026 là hai tùy chọn động cơ diesel tăng áp 2.4L (2GD-FTV) và 2.8L (1GD-FTV). Hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp, đi cùng tùy chọn dẫn động cầu sau hoặc 4WD bán thời gian.

Phiên bản tiêu chuẩn đạt công suất khoảng 204 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, trong khi bản Super Power mạnh hơn với 224 mã lực và 550 Nm. Tất cả đều tương thích nhiên liệu B20, đạt chuẩn khí thải Euro 5 và trang bị bộ lọc DPF.

Trước yêu cầu giảm phát thải ngày càng nghiêm ngặt, Toyota dự kiến trang bị hệ thống mild-hybrid 48V cho các bản động cơ đốt trong, giúp vận hành êm và tiết kiệm hơn ở dải tốc độ thấp.

Đáng chú ý, Hilux Travo sẽ lần đầu tiên có phiên bản thuần điện (EV), được sản xuất ngay tại Thái Lan trong khuôn khổ chương trình ưu đãi EV 3.5. Dù thông số chi tiết chưa được công bố, bản concept Hilux Revo BEV trước đó sử dụng mô-tơ điện cầu sau, pin 59,4 kWh, phạm vi di chuyển khoảng 300 km theo chuẩn WLTP.

Sau màn ra mắt toàn cầu tại Thái Lan, Toyota Hilux Travo dự kiến sẽ sớm mở bán tại các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Phiên bản mới hứa hẹn tăng sức cạnh tranh cho Hilux trước những đối thủ như Ford Ranger, Isuzu D-Max hay Mitsubishi Triton, đồng thời mở ra kỷ nguyên điện hóa cho phân khúc bán tải cỡ trung của Toyota.