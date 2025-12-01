Ra mắt New Lambretta J200: Sự kết hợp hoàn hảo giữa di sản và hiện đại

Mới đây, mẫu xe New Lambretta J200 đã chính thức ra mắt, đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của dòng J-Series từng làm nên tên tuổi của Lambretta từ thập niên 60. Được phát triển dựa trên tinh thần “Rideflection”, New Lambretta J200 hòa quyện giữa di sản thiết kế Low & Long đặc trưng và hơi thở hiện đại, mang đến vẻ đẹp cổ điển theo cách mới mẻ, tinh tế, phù hợp với phong cách sống của cộng đồng Lambrettista ngày nay.

Mẫu xe mới này có hai phiên bản cho người dùng lựa chọn. Phiên bản Premium nổi bật với các chi tiết mạ chrome sang trọng, có hai màu sắc là Gemma White và Super Black. Trong khi đó, phiên bản Sport cá tính sử dụng các chi tiết phối màu đen, với bốn tùy chọn màu sắc: Gemma White, Super Black, Light Grey và Cocoa Brown, đáp ứng đa dạng phong cách của người lái.

Nhân dịp ra mắt, New Lambretta J200 được áp dụng mức giá ưu đãi chỉ 99.800 baht (khoảng 70 triệu đồng), giảm từ mức giá thường 109.800 baht (78 triệu đồng). Ưu đãi này có thể được nhận tại Motor Expo 2025 hoặc khi đặt cọc trực tuyến từ nay đến hết ngày 10 tháng 12 năm 2025.

Ngoài thiết kế giàu bản sắc, New Lambretta J200 còn sở hữu hàng loạt trang bị nổi bật như động cơ 174.5cc làm mát bằng chất lỏng và phun xăng Bosch, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ và mượt mà. Xe được trang bị màn hình màu TFT hiện đại, cho phép người dùng điều chỉnh giao diện, độ sáng và hỗ trợ ba ngôn ngữ, cùng với tính năng Bluetooth để hiển thị thông tin cuộc gọi và điều khiển ngay trên tay lái.

Thân xe thép Steel Body đặc trưng của Lambretta tiếp tục được duy trì, kết hợp với hệ thống phanh ABS hai kênh và công nghệ chống trượt TCS, giúp tăng cường độ an toàn trong mọi điều kiện. Hệ thống giảm xóc trước Double Arm-Link có thể điều chỉnh preload ở cả trước và sau đến năm mức, mang lại độ cân bằng và khả năng kiểm soát tốt hơn.

New Lambretta J200 còn được trang bị bình xăng lớn 9 lít, hệ thống chiếu sáng Full LED kèm đèn projector, hộc đồ phía trước tích hợp cổng USB Type A và C, móc treo đồ tiện dụng và gác chân sau built-in gọn gàng. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa phong cách cổ điển Ý và công nghệ hiện đại, sẵn sàng trở thành người bạn đồng hành lý tưởng cho những ai yêu thích sự khác biệt và muốn thể hiện cá tính theo cách riêng của mình.