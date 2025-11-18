Xe bán tải Toyota Hilux thế hệ mới lộ diện

Hilux mới có nhiều nâng cấp từ thiết kế đến công nghệ; đặc biệt có các tùy chọn hệ truyền động, trong đó lần đầu tiên Hilux có phiên bản thuần điện. Xe sở hữu thiết kế mạnh mẽ và hiện đại hơn với phong cách "Cyber Sumo".

Lưới tản nhiệt cỡ lớn cùng cụm đèn LED sắc sảo tạo diện mạo bề thế ở phía trước, trong khi đuôi xe được tinh chỉnh với đèn hậu LED đồ họa mới, cản sau thiết kế lại và tay nắm thùng hàng mới. Hilux mới còn có bậc lên xuống phía sau, cải thiện khả năng tiếp cận thùng xe, cùng tính năng hỗ trợ đóng/mở cửa thùng bằng điện ở các bản cao cấp. Bộ mâm kích thước 18 inch trang bị trên bản 4TREX và Prerunner Overland, trong khi các biến thể thấp hơn sử dụng mâm 17 inch.

Nội thất xe mang thiết kế hiện đại tương tự dòng Land Cruiser, nổi bật với bảng táp-lô trải ngang và cụm màn hình kép 12,3 inch: một cho hệ thống giải trí trung tâm và một cho cụm đồng hồ kỹ thuật số trước vô-lăng. Trang bị tiện nghi được nâng tầm với điều hòa tự động hai vùng, sạc không dây, phanh tay điện tử, nhiều cổng USB, nội thất bọc da Softex và hệ thống âm thanh 8 loa.

Toyota Hilux thế hệ mới duy trì khối động cơ dầu (diesel), dung tích 2.8L tăng áp (mã 1GD-FTV), cho công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn 500Nm đối với xe trang bị hộp số tự động 6 cấp. Phiên bản hộp số sàn giới hạn mô-men xoắn ở mức 420 Nm.

Xe có tùy chọn dẫn động cầu sau hoặc hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian kèm khóa vi sai sau. Lần đầu tiên Hilux có hệ thống kiểm soát địa hình Multi-Terrain Select được trang bị, hỗ trợ 5 chế độ: Dirt, Sand, Mud, Rock và Deep Snow.

Điểm đặc biệt của Hilux là phiên bản thuần điện, Hilux Travo-e trang bị hai mô-tơ điện (trước – sau), tổng công suất 196 mã lực, kết hợp pin lithium-ion 59,2 kWh. Hệ thống hỗ trợ sạc AC tối đa công suất 11 kW và sạc nhanh DC đến 125 kW, phạm vi hoạt động khoảng 315 km (theo chuẩn NEDC).

Toàn bộ phiên bản của Hilux 2026 sử dụng nền tảng khung gầm mới “Dynamic Cloud”, tăng cường độ cứng thân xe và giảm rung lắc. Xe cũng được trang bị giá đỡ động cơ thủy lực và giảm xóc cải tiến giúp cải thiện độ êm ái khi vận hành.

Toyota Safety Sense trang bị tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản, bao gồm: cảnh báo điểm mù, camera 360 độ, cảnh báo va chạm trước, giữ làn đường, điều khiển hành trình thích ứng, hỗ trợ đổ dốc, khởi hành ngang dốc, cảm biến trước/sau và kiểm soát lắc rơ-moóc.

Thái Lan là thị trường đầu tiên Toyota giới thiệu Hilux, có thể thế hệ mới của Hilux sớm xuất hiện tại khu vực Đông Nam Á vào năm 2026.