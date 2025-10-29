Toyota Hilux thế hệ mới chốt lịch ra mắt, có phiên bản thuần điện

Toyota Motor Thái Lan đã xác nhận sẽ ra mắt toàn cầu mẫu bán tải Hilux TRAVO vào ngày 10/11/2025. Đây là thế hệ thứ 9 của dòng Hilux, thay thế cho Hilux REVO đã có mặt gần 10 năm trên thị trường.

Thái Lan là thị trường đầu tiên đón nhận Toyota Hilux thế hệ mới

Hilux TRAVO tiếp tục phát triển dựa trên nền tảng khung gầm IMV quen thuộc của Toyota nhưng phần đầu và đuôi xe được thiết kế lại hoàn toàn. Dựa theo hình ảnh từ hồ sơ bằng sáng chế công nghiệp và xe thử nghiệm, TRAVO mang phong cách vuông vức, khỏe khoắn hơn với lưới tản nhiệt mở rộng, đèn pha LED sắc nét và cản trước cơ bắp.

Phần thân giữa vẫn giữ tỉ lệ của Hilux REVO nhưng các đường gân và ốp hông được tinh chỉnh để tăng vẻ mạnh mẽ, hướng đến nhóm khách hàng vừa cần xe đa dụng thương mại, vừa muốn xe phục vụ gia đình.

Khoang cabin của Toyota Hilux TRAVO được thiết kế lại toàn diện, lấy cảm hứng từ Land Cruiser và Land Cruiser Prado. Bảng điều khiển trung tâm mang bố cục đa tầng, hướng về người lái; cần số kiểu mới; khay để cốc được bố trí cạnh cửa gió điều hòa,... những chi tiết cho thấy Toyota đã chú trọng nhiều hơn đến trải nghiệm người dùng. Cách tạo hình góc cạnh, tông màu tối và chất liệu cao cấp giúp không gian nội thất sang trọng hơn đáng kể so với thế hệ cũ.

Toyota dự kiến cung cấp ba tùy chọn hệ truyền động cho Hilux TRAVO:

• Động cơ diesel 2.8L tăng áp (mã 1GD-FTV) – công suất 204 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp, dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh bán thời gian. Động cơ này hỗ trợ nhiên liệu sinh học B20, đạt chuẩn Euro 5.

• Động cơ diesel 2.8L Super Power – công suất nâng lên 224 mã lực, mô-men xoắn 550 Nm, hộp số tự động 6 cấp, dẫn động 4 bánh bán thời gian.

• Phiên bản thuần điện (Hilux TRAVO EV) – sử dụng mô-tơ điện cầu sau, pin 59,4 kWh, phạm vi hoạt động khoảng 300 km (theo chuẩn WLTP).

Bên cạnh đó, một số nguồn tin từ Thái Lan cho biết Toyota Hilux TRAVO có thể bổ sung hệ thống mild-hybrid 48V, tương tự các mẫu Hilux hiện tại, nhằm giảm tiêu thụ nhiên liệu và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mới.

Phiên bản EV sẽ được sản xuất tại Thái Lan trong khuôn khổ chính sách EV3.5 của chính phủ nước này, nhằm bù đắp lượng xe điện BZ4X nhập khẩu từ Nhật và tăng tỷ lệ nội địa hóa.

Ở giai đoạn đầu, Toyota sẽ giới thiệu phiên bản Double Cab 4 cửa, với hai tùy chọn động cơ gồm diesel 2.8L và EV. Các biến thể khác như Hilux TRAVO Lo-Floor (gầm thấp) và bản diesel 2.4L (mã 2GD) dự kiến sẽ ra mắt trong năm 2026.

Hilux TRAVO được xem là bước tiến quan trọng giúp Toyota làm mới dòng bán tải chủ lực, cạnh tranh trực tiếp với Isuzu D-Max, Ford Ranger hay Mitsubishi Triton. Dù vẫn duy trì cấu trúc thân – khung truyền thống, Hilux thế hệ mới hứa hẹn mang lại trải nghiệm vận hành ổn định, cảm giác lái chắc chắn và khả năng thích ứng linh hoạt hơn với nhiều mục đích sử dụng.