Toyota Hilux Travo lộ ảnh trước ngày ra mắt

Như đã thông tin trước đó, Toyota đang chuẩn bị ra mắt mẫu Hilux Travo mới lần đầu tiên trên thế giới tại Thái Lan vào cuối năm 2025. Mới đây, một số hình ảnh rò rỉ đã hé lộ toàn bộ thiết kế ngoại thất và nội thất của mẫu xe bán tải thế hệ mới này.

Toyota Hilux Travo mới được phát triển trên nền tảng IMV2 tương tự như Hilux Revo, nhưng có nhiều thay đổi đáng kể về ngoại thất. Phần đầu xe được thiết kế lại hoàn toàn, trong khi thùng xe phía sau cũng có kiểu dáng mới, đi kèm với bậc lên xuống ở các góc bên hông, tương tự như Ford Ranger.

Tuy nhiên, cấu trúc khoang cabin vẫn giữ thiết kế cũ. Nội thất xe được thiết kế lại hoàn toàn, với các đường nét vuông vức, góc cạnh hơn, đặc biệt là ở cụm đồng hồ, cửa gió điều hòa và bảng điều khiển. Xe cũng được trang bị đầy đủ các tiện nghi, bao gồm hai hộc đựng đồ phía trước, hộc đựng cốc ở hai bên bảng điều khiển và cần số mới lấy cảm hứng từ các mẫu xe thuộc dòng Land Cruiser.

Theo Tạp chí HeadlightMag của Thái Lan, động cơ dầu I4 2GD-FTV, dung tích 2.4L tăng áp và 1GD-FTV, dung tích 2.8L sẽ được đưa sử dụng tiếp với những tinh chỉnh để vượt qua các quy định về khí thải mới nhất. Hệ thống hybrid nhẹ 48 volt cũng sẽ được sử dụng, trong khi hệ thống lái trợ lực điện mới sẽ có thể hỗ trợ người lái nâng cao hơn, bao gồm cả chế độ lái bán tự động TSS Cấp độ 2.