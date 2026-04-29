Đại lý giảm giá Hyundai Palisade cả trăm triệu đồng

Một loạt đại lý gần đây đồng loạt điều chỉnh giá bán của Hyundai Palisade, đưa mẫu SUV cỡ E này xuống mức khởi điểm chỉ còn 1,299 tỷ đồng. Cụ thể, bản Exclusive 7 chỗ giảm từ 1,469 tỷ xuống 1,299 tỷ đồng (giảm 170 triệu đồng), trong khi bản Exclusive 6 chỗ còn 1,309 tỷ đồng. Hai phiên bản Prestige lần lượt giảm về 1,399 tỷ và 1,429 tỷ đồng, tương ứng mức giảm khoảng 160 triệu đồng.

Hyundai Palisade được đại lý thông báo điều chỉnh giá niêm yết. Ảnh: HTV

Đáng chú ý, động thái này diễn ra trong bối cảnh Hyundai Thành Công đã công bố điều chỉnh giá bán lẻ khuyến nghị áp dụng từ cuối tháng 4, dù trước đó các đại lý đã triển khai ưu đãi tương tự trong nhiều tháng. So với hình thức khuyến mại, việc giảm trực tiếp vào giá niêm yết được xem là bước đi rõ ràng hơn nhằm tái định vị mặt bằng giá của Palisade trên thị trường.

Với mức giá mới, Palisade – vốn thuộc phân khúc SUV cỡ E – nay tiệm cận nhóm SUV cỡ D, tạo áp lực trực tiếp lên các đối thủ như Ford Everest hay Toyota Fortuner ở các phiên bản cao. Đồng thời, khoảng cách với các mẫu cùng phân khúc như Volkswagen Teramont hay Ford Explorer cũng được nới rộng đáng kể về giá.

Palisade là SUV lớn nhất của Hyundai tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Tại Việt Nam, Palisade được định vị là mẫu SUV lớn nhất của Hyundai, sử dụng động cơ diesel 2.2L kết hợp hộp số tự động 8 cấp, đi cùng tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Kích thước tổng thể dài gần 5 m cùng trục cơ sở 2.900 mm giúp mẫu xe này duy trì lợi thế về không gian nội thất ba hàng ghế, hướng đến nhóm khách hàng gia đình hoặc người dùng đề cao sự rộng rãi và thực dụng.

Việc giảm giá sâu ở thời điểm hiện tại được cho là nhằm xả hàng tồn và chuẩn bị cho thế hệ Palisade mới dự kiến ra mắt Việt Nam vào quý III năm nay. Trên thực tế, nhiều đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc cho phiên bản mới, trong bối cảnh mẫu xe này đã được giới thiệu tại thị trường quốc tế với thay đổi đáng kể về thiết kế và công nghệ, thậm chí có thể bổ sung tùy chọn hybrid.

Một yếu tố khác cũng góp phần thúc đẩy sức hút của Palisade là việc Hyundai Santa Fe thế hệ mới không còn phiên bản máy dầu tại Việt Nam. Điều này khiến Palisade trở thành lựa chọn thay thế hiếm hoi cho nhóm khách hàng vẫn ưu tiên động cơ diesel trong tầm giá trên 1 tỷ đồng.

Một số đại lý đã nhận cọc Hyundai Palisade thế hệ mới. Ảnh: Đại lý

Nhìn tổng thể, đợt điều chỉnh lần này không chỉ giúp Palisade gia tăng sức cạnh tranh mà còn phản ánh rõ chu kỳ sản phẩm đang đi đến giai đoạn cuối, trước khi nhường chỗ cho thế hệ mới với nhiều thay đổi đáng kỳ vọng.