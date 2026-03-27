Hyundai dừng bán một số phiên bản Palisade vì lỗi ghế chỉnh điện

Hyundai tạm dừng bán một số phiên bản Palisade 2026 sau vụ tai nạn có thương vong, nguyên nhân được xác định liên quan đến hệ thống ghế chỉnh điện và cảm biến an toàn. Một vụ tai nạn tại bang Ohio, Mỹ khiến một bé gái 2 tuổi tử vong khi bị kẹt bởi hàng ghế chỉnh điện trên xe Hyundai Palisade 2026.

Theo thông tin từ Hyundai, sự cố liên quan đến hệ thống ghế ở hàng thứ hai và thứ ba. Các cảm biến an toàn có thể không phát hiện được vật cản, kể cả con người, trong quá trình ghế trượt hoặc gập. Nguy hiểm có thể xảy ra khi người dùng sử dụng tính năng trượt và gập một chạm để ra vào hàng ghế thứ ba, hoặc khi ghế đang trong quá trình gập xuống.

Trong trường hợp cảm biến chống kẹt không hoạt động đúng, mô-tơ vẫn tiếp tục vận hành và tạo lực ép lớn, dẫn đến nguy cơ gây thương tích nghiêm trọng. Hyundai cho biết lỗi này xuất hiện trên các phiên bản Palisade 2026 sử dụng ghế sau chỉnh điện, bao gồm bản Limited và Calligraphy.

Tổng số xe bị ảnh hưởng khoảng 68.500 chiếc, trong đó có 60.500 xe tại Mỹ và 8.000 xe tại Canada. Các phiên bản sử dụng ghế chỉnh cơ không nằm trong diện bị tác động. Trước mắt, Hyundai đã phát lệnh dừng bán toàn bộ các xe thuộc diện ảnh hưởng để phục vụ điều tra và khắc phục. Hãng dự kiến phát hành bản cập nhật phần mềm qua mạng (OTA) vào cuối tháng 3/2026 nhằm tăng độ nhạy của cảm biến, được xem là giải pháp tạm thời.

Song song, Hyundai đang hoàn tất thủ tục triệu hồi với Cục An toàn giao thông đường cao tốc Mỹ (NHTSA). Giải pháp sửa lỗi lâu dài, bao gồm phần mềm hoặc phần cứng, sẽ được triển khai miễn phí tại các đại lý. Ngoài ra, hãng cũng cung cấp xe thuê miễn phí cho khách hàng không muốn tiếp tục sử dụng xe trong thời gian chờ khắc phục. Hyundai khuyến cáo chủ xe Palisade 2026 thuộc diện ảnh hưởng cần thận trọng khi sử dụng các chức năng ghế điện.

Người dùng được khuyến nghị không để trẻ em hoặc vật nuôi gần khu vực ghế khi kích hoạt chức năng gập hoặc trượt. Đồng thời, tránh sử dụng tính năng này khi có người đang lên xuống xe. Sự việc đặt ra thêm yêu cầu về độ tin cậy của các hệ thống hỗ trợ điện tử trên ô tô, đặc biệt là các tính năng liên quan trực tiếp đến an toàn hành khách.

Trong thời gian tới, hiệu quả của các biện pháp khắc phục và phản hồi từ cơ quan quản lý sẽ là yếu tố quyết định đến mức độ ảnh hưởng của sự cố này đối với thị trường.